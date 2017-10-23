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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Осеннее обострение: штаб Навального в Хабаровске опять облили краской

Один из хулиганов успел засветиться в МГЕР.

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Хабаровский штаб оппозиционера Алексея Навального вновь пострадал от рук вандалов. Уже во второй раз волонтеры вынуждены оттирать дверь и стекла своего помещения от краски. На этот раз в хулиганских действиях замечен активист «Молодой Гвардии» Единой России, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Алексей Ворсин.

Происшествие случилось накануне вечером, 22 октября. Несколько сотрудников штаба находились в помещении — они готовились к эфиру собственной программы, когда на горизонте появились хулиганы.

— Мы работали в штабе, готовились к выходу в прямой эфир. В это самое время мы стали свидетелями того, как молодые люди вылили краску прямо на стекла штаба. Наши сотрудники побежали за ними, хотели догнать. Один из молодых парней быстро бежал, мы его не догнали, второго удалось поймать. Мы привели его в штаб, вызвали полицию, сдали им молодого человека. Выяснилось, что этот товарищ имеет отношение к «Молодой Гвардии». Второй молодой человек явился в штаб чуть позже, когда сотрудники правоохранительных органов уже приехали. В общем-то, весь состав деяния налицо: хулиганские действия. Полиция будет разбираться, — прокомментировал координатор хабаровского штаба Алексей Ворсин.

Информагентство уже писало, что предыдущая атака на помещение, где работают волонтеры Навального, произошла в июле этого года. Тогда ночью неизвестные расписали стекла штаба непристойностями, а замочную скважину залили клеем.

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