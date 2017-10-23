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05:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик рассказала, когда хабаровчанам ждать похолодания

В ближайшие дни в краевой столице будет солнечно и сухо.

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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе погода в Хабаровске будет относительно теплой и комфортной, а ближе к концу месяца синоптики прогнозируют дожди и похолодание. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева.

«Эта неделя пройдет без существенных осадков — дожди ожидаются только 28-го и 29 числа. Резкого похолодания мы не ждем. Температурный фон до 29 октября составит от +7 до +9 градусов днем и от 0 до -2 ночью — это примерно на четыре градуса выше нормы. Потом будет холодать, и в конце месяца днем будет уже от 0 до -2, а ночью — от -4 до -6», — сказала Галина Брынцева.

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