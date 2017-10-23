Отопление начало постепенно подаваться в дома Владивостока

Источник: РИА "Новости"

Первыми тепло начнут получать детские сады и школы, учреждения здравоохранения. Отопление в дома горожан будет поступать постепенно, по мере подключения домов управляющими компаниями и ТСЖ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря филиала «Приморская Генерация» АО «ДГК» Анастасию Базарнову.

В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на Владивостокских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная», Центральной пароводяной бойлерной.

Проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, в ходе которых во Владивостоке было выявлено и устранено 224 повреждения. На сегодняшний день все работы на трубопроводах завершены, отключения потребителей от горячего водоснабжения по линии Приморской генерации отсутствуют.