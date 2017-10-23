Отопление начало постепенно подаваться в дома Владивостока
23 октября во Владивостоке начинается отопительный сезон. Энергообъекты, обеспечивающие выработку тепла, переведены на зимний режим работы, идет плановое включение потребителей.
23 октября во Владивостоке начинается отопительный сезон. Энергообъекты, обеспечивающие выработку тепла, переведены на зимний режим работы, идет плановое включение потребителей.
Первыми тепло начнут получать детские сады и школы, учреждения здравоохранения. Отопление в дома горожан будет поступать постепенно, по мере подключения домов управляющими компаниями и ТСЖ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на Владивостокских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная», Центральной пароводяной бойлерной.
Проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, в ходе которых во Владивостоке было выявлено и устранено 224 повреждения. На сегодняшний день все работы на трубопроводах завершены, отключения потребителей от горячего водоснабжения по линии Приморской генерации отсутствуют.
Также энергокомпанией произведена плановая перекладка (замена) более 5689 метров изношенных участков тепловых сетей. Новые коммуникации появились на Народном проспекте, улицах Нижнепортовая, Калинина, Жигура, Новоивановская, Киевская, Посьетская, Вязовая.