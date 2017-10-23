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06:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы смогут обменять мелкие монеты на «футбольные»

Жители Новосибирской области смогут обменять мелкие монеты на «футбольные». Сегодня в регионе стартует акция «Неделя приема монеты».

Источник: Reuters

В течение ближайших дней можно без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты и даже получить памятную 25-рублевую монету.

Участие принимают 14 банков, чьи офисы расположены в Новосибирске и области. Условия акции — количество мелочи, которое нужно принести, чтобы получить «футбольную» монету, перечень офисов и дни приема — необходимо уточнить непосредственно в банке, где вы планируете совершить обмен. Подобные акции пройдут во всех регионах Сибири.

Напомним, использовать монеты можно в любое время и для оплаты любых покупок.

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