Новосибирцы смогут обменять мелкие монеты на «футбольные»

Источник: Reuters

В течение ближайших дней можно без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты и даже получить памятную 25-рублевую монету.

Участие принимают 14 банков, чьи офисы расположены в Новосибирске и области. Условия акции — количество мелочи, которое нужно принести, чтобы получить «футбольную» монету, перечень офисов и дни приема — необходимо уточнить непосредственно в банке, где вы планируете совершить обмен. Подобные акции пройдут во всех регионах Сибири.