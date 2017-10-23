В Новосибирск на неделе придут «погодные качели»

Такую погоду называют «температурными качелям». Но все же последняя декада октября может порадовать сибиряков. Температура выше нормы — на 1−2 градуса. Так на этой неделе столбик термометра доберется до отметки в +10. Но, возможно, это будут последние теплые осенние дни.