В Новосибирск на неделе придут «погодные качели»
Новосибирские синоптики на сегодня прогнозируют смену погоды. Сегодня утром еще возможны Порывистый ветер, дожди.
Новосибирские синоптики на сегодня прогнозируют смену погоды. Сегодня утром еще возможны Порывистый ветер, дожди.
Но после обеда осадки вероятно прекратятся. В ближайшие дни ждут потепления.
Такую погоду называют «температурными качелям». Но все же последняя декада октября может порадовать сибиряков. Температура выше нормы — на 1−2 градуса. Так на этой неделе столбик термометра доберется до отметки в +10. Но, возможно, это будут последние теплые осенние дни.