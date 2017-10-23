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06:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск на неделе придут «погодные качели»

Новосибирские синоптики на сегодня прогнозируют смену погоды. Сегодня утром еще возможны Порывистый ветер, дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 769 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести - Новосибирск

Но после обеда осадки вероятно прекратятся. В ближайшие дни ждут потепления.

Такую погоду называют «температурными качелям». Но все же последняя декада октября может порадовать сибиряков. Температура выше нормы — на 1−2 градуса. Так на этой неделе столбик термометра доберется до отметки в +10. Но, возможно, это будут последние теплые осенние дни.

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