В Новосибирской области медведи стали чаще выходить к людям

Источник: Вести - Новосибирск

«В поисках, где он остановится на зиму. Если он его не нашел, значит он будет искать более удобный момент, чтобы добрать вес и спокойно перезимовать. Что касается нездоровых медведей, которые не набрали. Они долго в неспячке. и Они непредсказуемы, т.к. появляется раздражительность».

Этим летом медведи не раз выходили к людям. В Кыштовском районе хищник напал на женщину. Видели зверей и в пригороде Новосибирска. А В конце прошлой недели житель поселка горный в Тогучинском районе встретил медведя у местного дома культуры.

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