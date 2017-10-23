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06:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области медведи стали чаще выходить к людям

Новосибирские охотоведы сегодня предостерегают жителей области и особенно отдаленных сел: в ближайшее время возможны встречи с Медведями. Косолапые сейчас готовятся к спячке и ищут еду.

Источник: Вести - Новосибирск

«В поисках, где он остановится на зиму. Если он его не нашел, значит он будет искать более удобный момент, чтобы добрать вес и спокойно перезимовать. Что касается нездоровых медведей, которые не набрали. Они долго в неспячке. и Они непредсказуемы, т.к. появляется раздражительность».

Этим летом медведи не раз выходили к людям. В Кыштовском районе хищник напал на женщину. Видели зверей и в пригороде Новосибирска. А В конце прошлой недели житель поселка горный в Тогучинском районе встретил медведя у местного дома культуры.

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Похожая ситуация и в соседних регионах. в Красноярском крае даже разрешили отстреливать хищников. Но только тех, которые представляют угрозу. За последний месяц уже около десяти выходов к людям. Добавлю, В Новосибирске стрелять в медведей можно только по лицензии.

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