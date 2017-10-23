Власти Приморья проверят законность продажи ручек-шприцев

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

Законность продажи шариковых ручек в виде наполненных шприцев, которые обнаружили во владивостокском магазине школьной канцелярии, проверит краевой департамент лицензирования и торговли. Пока идет проверка, ИА PrimaMedia побеседовало с теми, кто часто знаете детей лучше, чем сами родители — с учителем и детским психиатром. И они солидарны — такие ручки могут вызвать лояльное отношение к настоящим шприцам с наркотиками.

Шариковые ручки в виде шприцев обнаружили в продаже в одном из популярных владивостокских магазинов школьной канцелярии в районе Спортивной. Корпус этих письменных принадлежностей прозрачный и выполнен в виде медицинского инструмента, внутри, вокруг сердцевины с чернилами, он заполнен жидкостью ядовитых цветов. Реалистичный товар возмущенные родители называют неприкрытой пропагандой наркотиков.

На вопрос, разрешена ли продажа таких неоднозначных товаров детям, в краевом департаменте лицензирования и торговли ответили, что это нужно уточнить, и в ближайшее время будет проведена проверка.

Тем временем агентство решило спросить мнение тех, кто непосредственно работает с детьми. Учитель начальных классов из Владивостока Анастасия Килина не разрешает использовать подобные пишущие предметы.

— Думаю, такого рода ручки предназначены не для детей. Вижу их применение как сувенир, подарок медработнику например. Но, к сожалению, родители не видят ничего плохого в том, чтобы их ребенок использовал такую ручку. Тогда это вызывает опасение, как может повлиять такая, на первый взгляд, безобидная вещица на ребенка. Мы учим детей ни в коем случае не брать в руки шприцы, которые они нашли, даже немного пугаем. А эта ручка формирует оптимистический настрой к шприцам. Ну, а вообще, как учитель, я не разрешаю детям использовать подобные ручки — с различными шариками, меховушками и прочим. Их создавали явно не для нарабатывания навыка письма, — считает педагог.

Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова подтверждает, что продажа «наркоручек» потенциально опасна для детей.

— Ничего хорошего в этом нет для ребенка. Мы, конечно, не относимся к таким вещам лояльно с учетом тех звонков, что к нам поступают. Это все относится к той же категории, как и жвачка с заданиями — оценивается уровень готовности подростковой среды к деструктивному поведению.

Поэтому, на взгляд специалистов, в рамках кризисного поведения идет психологическое прощупывание возможностей. Такие тенденции у нас идут в обществе: то группы, то жвачка, теперь шприцы. Если вы на это посмотрите как мы, более системно, то можно понять, что у ребенка, когда он берет предмет, включается идеомоторная память. Ребенок берет то, что приносит смерть, но в безобидном контексте. Чем это отличается от заданий, выданных по интернету? Это уже в руках, это не страшно. Поэтому разграничить, где начинается «страшно», незрелому подростку сложно. Но это же может попасть и в малую возрастную группу — четвертые-пятые классы, а у них в этом возрасте еще высокий поисковый интерес. Словом, ручка в виде шприца — не то, нужно продавать детям, — говорит Горохова.