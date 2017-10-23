Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Королева пехоты" России превосходит американские БМП - СМИ
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
05:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Власти Приморья проверят законность продажи ручек-шприцев

Педагоги и детские психиатры однозначно против такого товара.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

Законность продажи шариковых ручек в виде наполненных шприцев, которые обнаружили во владивостокском магазине школьной канцелярии, проверит краевой департамент лицензирования и торговли. Пока идет проверка, ИА PrimaMedia побеседовало с теми, кто часто знаете детей лучше, чем сами родители — с учителем и детским психиатром. И они солидарны — такие ручки могут вызвать лояльное отношение к настоящим шприцам с наркотиками.

Шариковые ручки в виде шприцев обнаружили в продаже в одном из популярных владивостокских магазинов школьной канцелярии в районе Спортивной. Корпус этих письменных принадлежностей прозрачный и выполнен в виде медицинского инструмента, внутри, вокруг сердцевины с чернилами, он заполнен жидкостью ядовитых цветов. Реалистичный товар возмущенные родители называют неприкрытой пропагандой наркотиков.

На вопрос, разрешена ли продажа таких неоднозначных товаров детям, в краевом департаменте лицензирования и торговли ответили, что это нужно уточнить, и в ближайшее время будет проведена проверка.

Тем временем агентство решило спросить мнение тех, кто непосредственно работает с детьми. Учитель начальных классов из Владивостока Анастасия Килина не разрешает использовать подобные пишущие предметы.

— Думаю, такого рода ручки предназначены не для детей. Вижу их применение как сувенир, подарок медработнику например. Но, к сожалению, родители не видят ничего плохого в том, чтобы их ребенок использовал такую ручку. Тогда это вызывает опасение, как может повлиять такая, на первый взгляд, безобидная вещица на ребенка. Мы учим детей ни в коем случае не брать в руки шприцы, которые они нашли, даже немного пугаем. А эта ручка формирует оптимистический настрой к шприцам. Ну, а вообще, как учитель, я не разрешаю детям использовать подобные ручки — с различными шариками, меховушками и прочим. Их создавали явно не для нарабатывания навыка письма, — считает педагог.

Главный врач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова подтверждает, что продажа «наркоручек» потенциально опасна для детей.

— Ничего хорошего в этом нет для ребенка. Мы, конечно, не относимся к таким вещам лояльно с учетом тех звонков, что к нам поступают. Это все относится к той же категории, как и жвачка с заданиями — оценивается уровень готовности подростковой среды к деструктивному поведению.

Поэтому, на взгляд специалистов, в рамках кризисного поведения идет психологическое прощупывание возможностей. Такие тенденции у нас идут в обществе: то группы, то жвачка, теперь шприцы. Если вы на это посмотрите как мы, более системно, то можно понять, что у ребенка, когда он берет предмет, включается идеомоторная память. Ребенок берет то, что приносит смерть, но в безобидном контексте. Чем это отличается от заданий, выданных по интернету? Это уже в руках, это не страшно. Поэтому разграничить, где начинается «страшно», незрелому подростку сложно. Но это же может попасть и в малую возрастную группу — четвертые-пятые классы, а у них в этом возрасте еще высокий поисковый интерес. Словом, ручка в виде шприца — не то, нужно продавать детям, — говорит Горохова.

Напомним, этой весной общественность Владивостока бурно обсуждала другой неоднозначный товар — жвачку Five, надписи на вкладыше которой родительское сообщество расценило как небезопасные для жизни и психики детей. Так, на упаковке печатали задания, часть которых могла сподвигнуть неокрепшие умы к рискованным действиям. Регионы по всей России спешно сняли товар с продажи, а производитель ООО «Ригли» заменил акционную продукцию на обычную. Эксперты назвали такой маркетинговый ход провалом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Завтрак с «Подольским»: бутерброд с героями мультфильмов и итальянский колорит
Зачем главе известной израильской компании помощь российского стоматолога-имплантолога?
РАН прогнозирует рекордный рост российской экономики
Саакашвили призвал ликвидировать СБУ и нацгвардию Украины
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
В школьную программу могут включить курс о семейной жизни
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь