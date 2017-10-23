Омичи начали жаловаться на ворон, что мешают спать

В воскресенье, 22 октября, в группе Омск Live появилось анонимное сообщение. Житель Омска, проживающий в центре Омска пожаловался на ворон и даже прикрепил фото. По его словам птицы прилетают по вечерам, а с рассветом, стаи с шумом разлетаются.

Автора добавил:

— Прилетают вечером и с 4:00 до 8:00 постепенно улетают, при этом создавая шум взлетающего Boing 747. Как с этим бороться? Анонимно.

В комментариях горожане предположили, что это, скорее всего, галки или грачи, которые готовятся к перелету, а не вороны. Впрочем, многие из подписчиков группы были возмущены желанием некоторых бороться с природой и нытьем по каждому поводу. Жалобщику посоветовали закрывать окна и не писать глупости.

Не обошлось без юмора и сарказма:

— А почему анонимно? Боишься, что вороны найдут и заклюют? Они такие — вороны.

— Боже, поплачь. С природой он бороться надумал.

— Значит так, тут три шага по борьбе с ними:

1) Одеться в черное,

2) Залезть на дерево поближе к ним,

3) Начать каркать.

И тогда, возможно, они примут за своего, и можно договориться, чтоб они полетели к бабке с соседнего дома, которая вечно всем недовольна.

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— На «вороньем паблике» вороны тоже пишут, что люди им в центре мешают, раньше спокойно летали и норм было все.