Хабаровский край будет представлен в Антарктиде

Флаг Хабаровского края отправится в Антарктиду. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», туда его доставит участник Всемирного фестиваля молодёжи и студентов во время следующей антарктической экспедиции.

«Здесь зародилась новая акция — “Флаги российских городов — в Антарктиду”. Участники 63-й антарктической экспедиции в декабре поднимут на самом южном материке планеты флаги российских городов и регионов. Отправление в экспедицию назначено на 26 октября. Экспедиция достигнет станции “Прогресс” в Антарктиде к концу декабря. Часть ученых пробудет там два месяца, остальные останутся на зимовку. Флаги собираемся вернуть в Россию», — отметил директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

По его словам, участникам акции уже передали флаги Курской области, Владивостока, Приморского края, Омской области, Архангельской области, Москвы. Всего в акции участвуют 43 региона и города страны.