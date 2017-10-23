Наблюдать за Луной в телескоп зовут жителей Иркутска, Ангарска и Шелехова

Осенняя ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, 27 октября 2017 года с 19.00 до 22.30 часов в этих городах выставят телескопы, в которые все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну. Мероприятие состоится при условии ясного неба, если погода будет пасмурной, акцию перенесут на вечер 28 октября.

Планируется, что в Иркутске телескопы установят на семи площадках: возле Иркутского планетария в 130-м квартале, возле памятника Александру III на бульваре Гагарина, возле Московских ворот на Нижней набережной, возле памятника трудящимся Иркутского авиационного завода (ул. Новаторов, 3), возле библиотеки им. Молчанова-Сибирского, возле ИрНИТУ и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по адресу: ул. Багратиона, 52А. В Ангарске телескопы разместят в сквере на площади Ленина, в Шелехове — на футбольном поле стадиона «Строитель».

Мероприятие включено в программу недель науки ИГУ-2017 и приурочено ко всемирной ночи наблюдения Луны. В акции примут участие сотрудники Иркутского планетария и музея «Ноосфера» им. М. Щадова, магазина «Четыре глаза» в Иркутске и Ангарске, любители астрономии. К участию приглашают всех желающих со своими телескопами.