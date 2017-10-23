Наблюдать за Луной в телескоп зовут жителей Иркутска, Ангарска и Шелехова
Осенняя ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске, Ангарске и Шелехове.
Осенняя ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске, Ангарске и Шелехове.
Осенняя ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Как сообщает
Планируется, что в Иркутске телескопы установят на семи площадках: возле Иркутского планетария в 130-м квартале, возле памятника Александру III на бульваре Гагарина, возле Московских ворот на Нижней набережной, возле памятника трудящимся Иркутского авиационного завода (ул. Новаторов, 3), возле библиотеки им.
Мероприятие включено в программу недель науки ИГУ-2017 и приурочено ко всемирной ночи наблюдения Луны. В акции примут участие сотрудники Иркутского планетария и музея «Ноосфера» им. М. Щадова, магазина «Четыре глаза» в Иркутске и Ангарске, любители астрономии. К участию приглашают всех желающих со своими телескопами.
«Иркутск одиннадцать лет подряд присоединяется ко всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии», которая проводится весной — в первую четверть Луны после весеннего равноденствия. Каждый год это мероприятие собирает у телескопов многих жителей города, — рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров, один из организаторов акции. — Мы решили проводить такую же акцию осенью, поддерживая ещё одну международную инициативу, — всемирную ночь наблюдений Луны. Впервые к нам присоединяются любители астрономии из Ангарска и Шелехова, что позволит ещё большему количеству людей наблюдать небесные объекты.