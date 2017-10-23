Форум современных технологий «Русский MeetUp» открылся на острове Русский

Источник: Вести Приморье

Форум современных технологий «Русский MeetUp» открылся в понедельник, 23 октября, на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Мероприятие объединило на одной площадке зарубежных инвесторов, российских разработчиков и студентов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, участников форума ждет насыщенная программа: 12 треков, более 60 секций, блоки по ИТ, маркетингу и бизнесу. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications, кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, Kaspersky CyberDay и многое другое.

Также на форуме будет работать выставка высоких технологий, где и гости, и участники смогут познакомиться с новейшими разработками и ИТ-продуктами российских компаний. Среди них — проект летающего автомобиля, турбореактивный двигатель, портативный летательный аппарат и другие инновации.

Участие в церемонии открытия форума принял временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

«Перед нами стоит много задач, необходимых для развития современной цифровой экономики. Для нас важны технологии в морской отрасли, ее также необходимо развивать с помощью инноваций. Это и беспилотные системы, и новые источники энергии, и дистанционная автоматизация, а также развитие подводной робототехники. Особое внимание, я считаю, нужно уделить развитию цифровой навигации, технологии освоения ресурсов океана и инновационному судостроению», — заявил Андрей Тарасенко.

Врио губернатора также подчеркнул, что в Приморье есть всё необходимое для решения поставленных задач: научные разработки и огромный кадровый потенциал.