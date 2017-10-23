Форум современных технологий «Русский MeetUp» открылся на острове Русский
Мероприятие объединило на одной площадке зарубежных инвесторов, российских разработчиков и студентов. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и
Мероприятие объединило на одной площадке зарубежных инвесторов, российских разработчиков и студентов. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и
Форум современных технологий «Русский MeetUp» открылся в понедельник, 23 октября, на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Мероприятие объединило на одной площадке зарубежных инвесторов, российских разработчиков и студентов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Также на форуме будет работать выставка высоких технологий, где и гости, и участники смогут познакомиться с новейшими разработками и
Участие в церемонии открытия форума принял временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
«Перед нами стоит много задач, необходимых для развития современной цифровой экономики. Для нас важны технологии в морской отрасли, ее также необходимо развивать с помощью инноваций. Это и беспилотные системы, и новые источники энергии, и дистанционная автоматизация, а также развитие подводной робототехники. Особое внимание, я считаю, нужно уделить развитию цифровой навигации, технологии освоения ресурсов океана и инновационному судостроению», — заявил Андрей Тарасенко.
Врио губернатора также подчеркнул, что в Приморье есть всё необходимое для решения поставленных задач: научные разработки и огромный кадровый потенциал.
«Важно, чтобы талантливые программисты, инженеры и математики оставались в регионе, а не уезжали в центральную часть России и на запад. Вы нужны здесь, и работа для вас найдётся», — сообщил глава региона, пожелав участникам плодотворной работы на форуме и новых идей.