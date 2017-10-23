Фильм «Матильда» и митинги против неё не вызывают в Иркутске ажиотажа
Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года.
Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года.
Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года. Участники выступали против, как они считают, фальсификации российской истории, сообщает организаторы на страницы Вконтакте. Напомним, в фильме рассказывается история любви императора Николая II, после смерти причисленного к лику святых, и балерины Матильды.
В митинге приняли участие Иркутское отделение
Напомним, всего девять кинотеатров в Иркутске намерены начать показывать этот фильм с 26 октября. Несмотря на шумиху в СМИ и Интернете, которая длится уже несколько месяцев, особо ажиотажа в Иркутске не наблюдается. К примеру, по данным на утро 23 октября в кинотеатре «Баргузин» на шесть сеансов в день премьеры забронировано 29 билетов.