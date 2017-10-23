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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Фильм «Матильда» и митинги против неё не вызывают в Иркутске ажиотажа

Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года. Участники выступали против, как они считают, фальсификации российской истории, сообщает организаторы на страницы Вконтакте. Напомним, в фильме рассказывается история любви императора Николая II, после смерти причисленного к лику святых, и балерины Матильды.

В митинге приняли участие Иркутское отделение Народно-освободительного движения, Иркутское казачье войско, Иркутский отдел конвоя памяти св. царя-страстотерпца Николая II, священнослужители и прихожане Иркутской епархии Русской православной церкви, а также неравнодушные граждане. Участники митинга единодушно приняли резолюция-обращение в адрес министерства культуры и архивов Иркутской области с требованием «немедленного запрета проката клеветнического фильма на всей территории области, а также с призывом ко всем гражданам, любящим Россию и её историю, бойкотировать и не смотреть этот грязный кинопасквиль».

Напомним, всего девять кинотеатров в Иркутске намерены начать показывать этот фильм с 26 октября. Несмотря на шумиху в СМИ и Интернете, которая длится уже несколько месяцев, особо ажиотажа в Иркутске не наблюдается. К примеру, по данным на утро 23 октября в кинотеатре «Баргузин» на шесть сеансов в день премьеры забронировано 29 билетов.

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