Фильм «Матильда» и митинги против неё не вызывают в Иркутске ажиотажа

Источник: РИА "Новости"

Более 50 человек приняли участие во втором митинге против фильма «Матильда», который прошёл в Иркутске 22 октября 2017 года. Участники выступали против, как они считают, фальсификации российской истории, сообщает организаторы на страницы Вконтакте. Напомним, в фильме рассказывается история любви императора Николая II, после смерти причисленного к лику святых, и балерины Матильды.

В митинге приняли участие Иркутское отделение Народно-освободительного движения, Иркутское казачье войско, Иркутский отдел конвоя памяти св. царя-страстотерпца Николая II, священнослужители и прихожане Иркутской епархии Русской православной церкви, а также неравнодушные граждане. Участники митинга единодушно приняли резолюция-обращение в адрес министерства культуры и архивов Иркутской области с требованием «немедленного запрета проката клеветнического фильма на всей территории области, а также с призывом ко всем гражданам, любящим Россию и её историю, бойкотировать и не смотреть этот грязный кинопасквиль».