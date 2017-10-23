МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Челябинской области
Южноуральцев ждут метели из мокрого снега, гололедица и шквалы ветра.
Южноуральцев ждут метели из мокрого снега, гололедица и шквалы ветра.
Жителей Челябинской области ждет усиление метелей, гололедицы и шквалистого ветра — автомобилистам советуют не выезжать на трассы в непогоду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 23 октября, согласно прогнозам синоптиков, в южных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный мокрый снег, гололедица, временное установление снежного покрова, метель. Порывы ветра будут достигать 23 м/с.
«Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем (!) автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях непогоды на трассы. Если же поездка необходима, необходимо быть максимально подготовленным, а также строго соблюдать правила дорожного движения! Необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, теплую одежду. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Мобильный телефон должен быть исправен и заряжен. Следует уделить внимание состоянию тормозной системы, шин и соответствию их сезону», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Напомним, накануне пять человек погибли на ночной трассе в Аргаяшском районе при столкновении Kia и ВАЗ-2107.