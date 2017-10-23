МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Челябинской области

«Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем (!) автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях непогоды на трассы. Если же поездка необходима, необходимо быть максимально подготовленным, а также строго соблюдать правила дорожного движения! Необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, теплую одежду. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Мобильный телефон должен быть исправен и заряжен. Следует уделить внимание состоянию тормозной системы, шин и соответствию их сезону», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.