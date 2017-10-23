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07:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки пробегут благотворительный марафон, чтобы помочь больным детям

«Тёплый забег» пройдёт в краевой столице 11 ноября.

Пермяки пробегут благотворительный марафон, чтобы помочь больным детям.

Забег состоится 11 ноября на площадке бизнес-парка «Морион». Поучаствовать в нём может любой желающий. Бегунам можно будет выбрать дистанцию на десять или два километра. Для маленьких участников организуют забег на 200 метров.

Стартовые взносы участников направят на помощь детям фонда «Дедморозим».

Помимо благотворительности «Тёплые забег» преследует ещё одну цель — мотивировать тех, кто занимается бегом, не прекращать заниматься спортом во время осенне-зимнего сезона.

Зарегистрироваться для участия в марафоне можно на сайте permrun.ru/.

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