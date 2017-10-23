Пермяки пробегут благотворительный марафон, чтобы помочь больным детям
«Тёплый забег» пройдёт в краевой столице 11 ноября.
«Тёплый забег» пройдёт в краевой столице 11 ноября.
Пермяки пробегут благотворительный марафон, чтобы помочь больным детям.
Забег состоится 11 ноября на площадке
Стартовые взносы участников направят на помощь детям фонда «Дедморозим».
Помимо благотворительности «Тёплые забег» преследует ещё одну цель — мотивировать тех, кто занимается бегом, не прекращать заниматься спортом во время
Зарегистрироваться для участия в марафоне можно на сайте permrun.ru/.