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06:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пешеходный фонтан в Хабаровске перезимует под охраной львов

Скульптуры хищников установлены напротив футбольного стадиона.

Напротив центрального входа стадиона имени Ленина в Хабаровске появились два льва, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В прошлом веке подобные скульптуры украшали вход в ЦПКиО. Однако после глобальной реконструкции места в парке львам не нашлось.

 — Мы решили восстановить историческую несправедливость и вернуть львов на набережную, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Новые львы, конечно, совсем по-другому выглядят. Они железобетонные, каждый весит по 2 тонны. Скульптуры были изготовлены в мастерских Дальневосточного художественного фонда.

В будущем львы переедут с нынешнего места и будут охранять вход в парк. Их установят на постаменты у ворот на улице Шевченко. Но произойдёт это только после реконструкции. Ремонт старой лестницы запланирован на весну 2018 года. По словам Дениса Кульги, проект находится на стадии разработки, но уже известно, что исторические ворота не подвергнутся существенным изменениям — их только приведут в порядок. Лестница же будет полностью реконструирована.

По плану, работы на входной группе по улице Шевченко начнутся с наступлением тепла. Сдать новую лестницу собираются в конце мая — начале июня.

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