Пешеходный фонтан в Хабаровске перезимует под охраной львов

— Мы решили восстановить историческую несправедливость и вернуть львов на набережную, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Новые львы, конечно, совсем по-другому выглядят. Они железобетонные, каждый весит по 2 тонны. Скульптуры были изготовлены в мастерских Дальневосточного художественного фонда.

В будущем львы переедут с нынешнего места и будут охранять вход в парк. Их установят на постаменты у ворот на улице Шевченко. Но произойдёт это только после реконструкции. Ремонт старой лестницы запланирован на весну 2018 года. По словам Дениса Кульги, проект находится на стадии разработки, но уже известно, что исторические ворота не подвергнутся существенным изменениям — их только приведут в порядок. Лестница же будет полностью реконструирована.