«Матильду» все же признали неопасной и подпустят к хабаровчанам

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Жители Хабаровска все же увидят нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», всероссийская премьера которого состоится 26 октября. В расписании многих кинотеатров он наконец-то появился, но пока есть несколько больших исключений: еще неизвестна судьба «Матильды» в премьерной сетке самого крупного кинотеатра Хабаровска «Гиганта», а также еще трех, входящих в это объединение, сообщает корр. ИА AmurMedia.

26 октября на экраны кинотеатров страны выходит нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда». История страсти известной русской балерины Матильды Кшесинской и цесаревича, впоследствии императора Николая II, неожиданно привлекла недоброе внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской, развернувшей целую кампанию против фильма. Она обвинила режиссера «Матильды» в искажении исторических фактов, антирелигиозной пропаганде и прочих ужасах. Мнение депутата Поклонской поддержали и в РПЦ. В адрес режиссера посыпались угрозы. Взвинченные донельзя противники «Матильды» от слов перешли к делу: в августе подожгли офис Алексея Учителя, а в сентябре спалили машины во дворе офиса его адвоката. Одновременно по всей стране кинотеатры под разными предлогами стали отказываться от проката фильма-«святотатца».

Стоит напомнить, еще в начале сентября в Хабаровске к встрече с фильмом с такой скандальной оглаской были не готовы.

Согласие, условное и весьма осторожное, высказали лишь представители одного кинотеатра — «Совкино».

Сейчас ситуация изменилась. Мнение о «Матильде» изменили многие хабаровские кинотеатры, но все же не все.

— С 26 октября в сети кинотеатров «Дружба», «Хабаровск», «Атмосфера» и «Форум» начнется показ «Матильды», — заверили в сети kino.khv. — Поскольку речь идет о премьере, (Прим редакции: четверг — официальный день кинопремьер), то расписание сеансов появится в среду.

Судя по анонсам, «Матильду» также покажут в «Фабрике грёз» и «Премьере».

В «Совкино» пояснили, что, хотя афишы нет, ждать «Матильду» стоит, а выбрать подходящий сеанс горожане смогут уже во вторник.

Зато в самом крупном кинотеатре Хабаровска, расположенном рядышком с «Совкино», в кинотеатре «Гигант», будущее «Матильды» по-прежнему под вопросом.