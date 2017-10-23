«Матильду» все же признали неопасной и подпустят к хабаровчанам
Фильм Алексея Учителя, получивший скандальную огласку,
Фильм Алексея Учителя, получивший скандальную огласку,
Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.
Жители Хабаровска все же увидят нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда», всероссийская премьера которого состоится 26 октября. В расписании многих кинотеатров он
26 октября на экраны кинотеатров страны выходит нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда». История страсти известной русской балерины Матильды Кшесинской и цесаревича, впоследствии императора Николая II, неожиданно привлекла недоброе внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской, развернувшей целую кампанию против фильма. Она обвинила режиссера «Матильды» в искажении исторических фактов, антирелигиозной пропаганде и прочих ужасах. Мнение депутата Поклонской поддержали и в РПЦ. В адрес режиссера посыпались угрозы. Взвинченные донельзя противники «Матильды» от слов перешли к делу: в августе подожгли офис Алексея Учителя, а в сентябре спалили машины во дворе офиса его адвоката. Одновременно по всей стране кинотеатры под разными предлогами стали отказываться от проката фильма-«святотатца».
Согласие, условное и весьма осторожное, высказали лишь представители одного кинотеатра — «Совкино».
Сейчас ситуация изменилась. Мнение о «Матильде» изменили многие хабаровские кинотеатры, но все же не все.
— С 26 октября в сети кинотеатров «Дружба», «Хабаровск», «Атмосфера» и «Форум» начнется показ «Матильды», — заверили в сети kino.khv. — Поскольку речь идет о премьере, (Прим редакции: четверг — официальный день кинопремьер), то расписание сеансов появится в среду.
Судя по анонсам, «Матильду» также покажут в «Фабрике грёз» и «Премьере».
В «Совкино» пояснили, что, хотя афишы нет, ждать «Матильду» стоит, а выбрать подходящий сеанс горожане смогут уже во вторник.
Зато в самом крупном кинотеатре Хабаровска, расположенном рядышком с «Совкино», в кинотеатре «Гигант», будущее «Матильды»
— Комментарии по этому поводу будут вечером, — коротенько сказал коммерческий директор ООО «Далькино», объединяющего четыре кинотеатра, Андрей Яковлев.