Регулярные авиарейсы Хабаровск-Чегдомын начнутся с ноября
Грунтовая взлётная полоса не выдержала постоянных дождей.
Грунтовая взлётная полоса не выдержала постоянных дождей.
Самолет L-410 начнет прямые регулярные перелеты по маршруту
— У нас есть обученные специалисты и квалифицированный персонал аэровокзала, но, несмотря на это, до сегодняшнего времени осуществлялись пока только технические рейсы. Пассажирских не было по двум причинам — непригодная взлетная полоса и плохие погодные условия. Весь август шли дожди, которые размывали грунтовую полосу. Проблемы с обеспечением перелетов связаны и с частыми плотными туманами, — рассказывает заведующий сектором дорожной деятельности, транспорта и связи администрации Верхнебуреинского района Юрий Войтович.
Сейчас специалисты пытаются найти выход из сложившейся ситуации.
— Вопрос о замене покрытия взлетной полосы, об ее асфальтировании, пока остается открытым. Ведь на то, чтобы капитально отремонтировать полотно, требуется довольно много средств. Это пока недоступно. Поэтому мы дождемся улучшения погодных условий, которые к зиме будут стабильнее. И с 1 ноября планируем начать регулярные пассажирские авиаперевозки. На будущее также прорабатываем вопрос о приобретении навигационного оборудования нового уровня, которое позволит летать в тумане, — говорит Юрий Войтович.