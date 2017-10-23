Регулярные авиарейсы Хабаровск-Чегдомын начнутся с ноября

Источник: AP 2017

Самолет L-410 начнет прямые регулярные перелеты по маршруту Хабаровск-Чегдомын с ноября. ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что регулярное авиасообщение возобновляется спустя 20 лет. Запустить первые рейсы «Хабаровск-Чегдомын» планировалось еще в августе. Однако с этим возникли некоторые проблемы.

— У нас есть обученные специалисты и квалифицированный персонал аэровокзала, но, несмотря на это, до сегодняшнего времени осуществлялись пока только технические рейсы. Пассажирских не было по двум причинам — непригодная взлетная полоса и плохие погодные условия. Весь август шли дожди, которые размывали грунтовую полосу. Проблемы с обеспечением перелетов связаны и с частыми плотными туманами, — рассказывает заведующий сектором дорожной деятельности, транспорта и связи администрации Верхнебуреинского района Юрий Войтович.

Сейчас специалисты пытаются найти выход из сложившейся ситуации.