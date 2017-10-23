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08:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Регулярные авиарейсы Хабаровск-Чегдомын начнутся с ноября

Грунтовая взлётная полоса не выдержала постоянных дождей.

Источник: AP 2017

Самолет L-410 начнет прямые регулярные перелеты по маршруту Хабаровск-Чегдомын с ноября. ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что регулярное авиасообщение возобновляется спустя 20 лет. Запустить первые рейсы «Хабаровск-Чегдомын» планировалось еще в августе. Однако с этим возникли некоторые проблемы.

 — У нас есть обученные специалисты и квалифицированный персонал аэровокзала, но, несмотря на это, до сегодняшнего времени осуществлялись пока только технические рейсы. Пассажирских не было по двум причинам — непригодная взлетная полоса и плохие погодные условия. Весь август шли дожди, которые размывали грунтовую полосу. Проблемы с обеспечением перелетов связаны и с частыми плотными туманами, — рассказывает заведующий сектором дорожной деятельности, транспорта и связи администрации Верхнебуреинского района Юрий Войтович.

Сейчас специалисты пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

 — Вопрос о замене покрытия взлетной полосы, об ее асфальтировании, пока остается открытым. Ведь на то, чтобы капитально отремонтировать полотно, требуется довольно много средств. Это пока недоступно. Поэтому мы дождемся улучшения погодных условий, которые к зиме будут стабильнее. И с 1 ноября планируем начать регулярные пассажирские авиаперевозки. На будущее также прорабатываем вопрос о приобретении навигационного оборудования нового уровня, которое позволит летать в тумане, — говорит Юрий Войтович.

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