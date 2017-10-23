Скромных пожарных наградили медалями за тушение огня на хабаровском НПЗ

Источник: Восток Медиа

Пожарных из дальневосточной столицы наградили за ликвидацию восьмиметрового столба огня на хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Спасателям удалось предотвратить угрозу взрыва, и за это медалей удостоились все — от начальника караула до водителей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», происшествие случилось 19 марта 2017 года около пяти часов утра. На технологической установке № 2 произошла разгерметизация трубопровода с открытым выбросом нефтепродуктов и факельным горением. Его высота составила больше восьми метров. Зарево увидели сотрудники предприятия и доложили об этом в диспетчерскую, откуда о происходящем узнали спасатели.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, угроза взрыва была неминуемой: от ударной волны могли пострадать жители стоящих рядом с НПЗ зданий, в том числе многоквартирных домов, а также не исключался выброс вредных веществ в атмосферу. Однако пожарные отреагировали на сообщение оперативно: через 30 минут борьбы со стихией удалось остановить распространение огня. Правда, оказалось, что участники бригады не любят гордиться своими заслугами.