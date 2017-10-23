Скромных пожарных наградили медалями за тушение огня на хабаровском НПЗ
В МЧС России отметили спасение завода и населения от угрозы взрыва.
В МЧС России отметили спасение завода и населения от угрозы взрыва.
Пожарных из дальневосточной столицы наградили за ликвидацию восьмиметрового столба огня на хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Спасателям удалось предотвратить угрозу взрыва, и за это медалей удостоились все — от начальника караула до водителей.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», происшествие случилось 19 марта 2017 года около пяти часов утра. На технологической установке № 2 произошла разгерметизация трубопровода с открытым выбросом нефтепродуктов и факельным горением. Его высота составила больше восьми метров. Зарево увидели сотрудники предприятия и доложили об этом в диспетчерскую, откуда о происходящем узнали спасатели.
По информации
Над ликвидацией происшествия работал караул пожарной части, расположенной на территории завода, во главе с начальником Ярославом Васильевым. За проявленные действия ему вручили медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», ею же наградили начальника отделения профилактики пожаров Анатолия Патюпина. Нагрудный знак «Лучший работник пожарной охраны» достался командирам отделения Александру Осипенко и Владиславу Сухорукову. Нагрудный знак «Отличный пожарный» получили Андрей Загородний, Владимир Мироненко и Евгений Шабалин, а также водители Олег Новиков и Сергей Рязанов.