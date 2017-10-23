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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Единый сайт появился у Дальнего Востока

На портале размещена информация по всем актуальным сферам.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Узнать последние новости ДФО, посмотреть справочную информацию, в том числе исторические подробности теперь можно на отдельном сайте Дальнего Востока. Новый портал запущен по адресу: nadv.ru, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Сайт создан министерством РФ по развитию Дальнего Востока при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Главная задача — собрать как можно больше достоверных сведений, которые помогут любому желающему максимально быстро и подробно ознакомиться с дальневосточными регионами. Для этого сайт разбит на разные тематические разделы: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и прочие.

«На портале размещена информация по всем актуальным сферам. Так, с предпринимателями и инвесторами диалог будет вестись на языке цифр, аналитических отчетов, законодательных актов. Для людей, увлеченных туризмом, интересующихся культурой восточной части страны, представлены очерки, фотографии уникальных мест. Те, кто в будущем захочет переехать на Дальний Восток, смогут также почерпнуть массу полезной информации. Сайт предложит им объявления о вакансиях, образовательных программах в местных вузах и др.», — отмечают разработчики ресурса.

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