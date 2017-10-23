Единый сайт появился у Дальнего Востока

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Узнать последние новости ДФО, посмотреть справочную информацию, в том числе исторические подробности теперь можно на отдельном сайте Дальнего Востока. Новый портал запущен по адресу: nadv.ru, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Сайт создан министерством РФ по развитию Дальнего Востока при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Главная задача — собрать как можно больше достоверных сведений, которые помогут любому желающему максимально быстро и подробно ознакомиться с дальневосточными регионами. Для этого сайт разбит на разные тематические разделы: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и прочие.