Единый сайт появился у Дальнего Востока
На портале размещена информация по всем актуальным сферам.
На портале размещена информация по всем актуальным сферам.
Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.
Узнать последние новости ДФО, посмотреть справочную информацию, в том числе исторические подробности теперь можно на отдельном сайте Дальнего Востока. Новый портал запущен по адресу: nadv.ru, сообщили ИА AmurMedia в
Сайт создан министерством РФ по развитию Дальнего Востока при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Главная задача — собрать как можно больше достоверных сведений, которые помогут любому желающему максимально быстро и подробно ознакомиться с дальневосточными регионами. Для этого сайт разбит на разные тематические разделы: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточный гектар» и прочие.
«На портале размещена информация по всем актуальным сферам. Так, с предпринимателями и инвесторами диалог будет вестись на языке цифр, аналитических отчетов, законодательных актов. Для людей, увлеченных туризмом, интересующихся культурой восточной части страны, представлены очерки, фотографии уникальных мест. Те, кто в будущем захочет переехать на Дальний Восток, смогут также почерпнуть массу полезной информации. Сайт предложит им объявления о вакансиях, образовательных программах в местных вузах и др.», — отмечают разработчики ресурса.