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15:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Северный ветер принес на Средний Урал морозы

И снегопады.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 100% 766 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: УралИнформБюро

Нынешняя неделя в Свердловской области обещает быть холодной: будет дуть северный ветер, пройдет снег, а температура даже днем будет опускаться ниже нуля. Таковы прогнозы Уральского УГМС, передает «Уралинформбюро».

Во вторник ветер усилится до 5−10 метров в секунду с порывами до 15−18 метров в секунду, днем будет около нуля. В среду синоптики ожидают небольшой снег, дневная температура не изменится.

В Екатеринбурге в первой половине недели осадков не ожидается, днем будет около нуля, по ночам — минус 3−6 градусов.

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