Северный ветер принес на Средний Урал морозы
И снегопады.
И снегопады.
Нынешняя неделя в Свердловской области обещает быть холодной: будет дуть северный ветер, пройдет снег, а температура даже днем будет опускаться ниже нуля. Таковы прогнозы Уральского УГМС, передает «Уралинформбюро».
Во вторник ветер усилится до 5−10 метров в секунду с порывами до 15−18 метров в секунду, днем будет около нуля. В среду синоптики ожидают небольшой снег, дневная температура не изменится.
В Екатеринбурге в первой половине недели осадков не ожидается, днем будет около нуля, по ночам — минус 3−6 градусов.