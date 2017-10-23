Северный ветер принес на Средний Урал морозы

Источник: УралИнформБюро

Нынешняя неделя в Свердловской области обещает быть холодной: будет дуть северный ветер, пройдет снег, а температура даже днем будет опускаться ниже нуля. Таковы прогнозы Уральского УГМС, передает «Уралинформбюро».

Во вторник ветер усилится до 5−10 метров в секунду с порывами до 15−18 метров в секунду, днем будет около нуля. В среду синоптики ожидают небольшой снег, дневная температура не изменится.