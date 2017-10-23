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07:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Особые камеры появились в приморских СИЗО

В СИЗО Приморья предусмотрено раздельное содержание курящих и некурящих граждан, сообщает Deita. ru.

Таким образом, руководством ГУФСИН исключаются случаи пассивного курения и формирования пагубной привычки среди подозреваемых и обвиняемых.

Камеры для некурящих граждан созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, ГУФСИН Приморья. Всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан — такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру.

Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан — если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах.

Отметим, что администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку — в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих — сообщает ГУФСИН Приморья.

Михаил Грач.

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