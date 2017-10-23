Особые камеры появились в приморских СИЗО
В СИЗО Приморья предусмотрено раздельное содержание курящих и некурящих граждан, сообщает Deita. ru.
В СИЗО Приморья предусмотрено раздельное содержание курящих и некурящих граждан, сообщает Deita. ru.
Таким образом, руководством ГУФСИН исключаются случаи пассивного курения и формирования пагубной привычки среди подозреваемых и обвиняемых.
Камеры для некурящих граждан созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, ГУФСИН Приморья. Всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан — такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у
Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении
Отметим, что администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку — в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих — сообщает ГУФСИН Приморья.
Михаил Грач.