Особые камеры появились в приморских СИЗО

Таким образом, руководством ГУФСИН исключаются случаи пассивного курения и формирования пагубной привычки среди подозреваемых и обвиняемых.

Камеры для некурящих граждан созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, ГУФСИН Приморья. Всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан — такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру.

Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан — если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах.

Отметим, что администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку — в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих — сообщает ГУФСИН Приморья.