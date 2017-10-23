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11:04 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Зарядье» начала работать парковка для посетителей

Подземный паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Попасть на него можно со стороны Москворецкой улицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась для посетителей парка «Зарядье». Паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее — на Китайгородский проезд. Узнать о количестве свободных мест автомобилисты могут при помощи электронного табло, расположенного на въезде. Система навигации с указанием свободных мест есть также и внутри паркинга.

Наличие собственного паркинга — это большое преимущество для «Зарядья». Ведь парк находится в самом центре Москвы, где много пешеходных зон. Теперь гостям, которые приезжают в «​​​Зарядье» на автомобилях, не нужно искать место для парковки поблизости. Зимой посетителям не придется тратить время, чтобы расчищать свои машины от снега, а летом — искать для них место в тени.
Павел Трехлеб
Директор парка «Зарядье»

Выходы из паркинга ведут в разные уголки парка: к северному ландшафту, большому и малому амфитеатрам, кафе «Зарядье», «Ледяной пещере» и «Заповедному посольству».

Для ветеранов Великой отечественной войны, а также инвалидов I и II группы парковка бесплатна. Все остальные гости «Зарядья» могут оплатить место для паркинга через специальные терминалы.

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Оставить свой автомобиль на паркинге «Зарядья» можно с 14:00 до 00:00 в понедельник и с 10:00 до 00:00 в остальные дни.

Парковка оснащена комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии.

Парк «Зарядье» продолжает развиваться и становится более удобным для посетителей. Так, по просьбе гостей была улучшена система навигации — несколько десятков временных табличек с указателями разместили в разных частях парка. Изначально они не были там предусмотрены. Однако теперь временные таблички заменят на постоянные. Для того чтобы посетители могли самостоятельно изучать растения «Зарядья», в ноябре парк запустит свое мобильное приложение.

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