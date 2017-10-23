В «Зарядье» начала работать парковка для посетителей
Подземный паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Попасть на него можно со стороны Москворецкой улицы.
Подземный паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Попасть на него можно со стороны Москворецкой улицы.
Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась для посетителей парка «Зарядье». Паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее — на Китайгородский проезд. Узнать о количестве свободных мест автомобилисты могут при помощи электронного табло, расположенного на въезде. Система навигации с указанием свободных мест есть также и внутри паркинга.
Наличие собственного паркинга — это большое преимущество для «Зарядья». Ведь парк находится в самом центре Москвы, где много пешеходных зон. Теперь гостям, которые приезжают в «Зарядье» на автомобилях, не нужно искать место для парковки поблизости. Зимой посетителям не придется тратить время, чтобы расчищать свои машины от снега, а летом — искать для них место в тени.
Выходы из паркинга ведут в разные уголки парка: к северному ландшафту, большому и малому амфитеатрам, кафе «Зарядье», «Ледяной пещере» и «Заповедному посольству».
Для ветеранов Великой отечественной войны, а также инвалидов I и II группы парковка бесплатна. Все остальные гости «Зарядья» могут оплатить место для паркинга через специальные терминалы.
Парковка оснащена комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии.
Парк «Зарядье» продолжает развиваться и становится более удобным для посетителей. Так, по просьбе гостей была улучшена система навигации — несколько десятков временных табличек с указателями разместили в разных частях парка. Изначально они не были там предусмотрены. Однако теперь временные таблички заменят на постоянные. Для того чтобы посетители могли самостоятельно изучать растения «Зарядья», в ноябре парк запустит свое мобильное приложение.