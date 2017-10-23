Новый секс-скандал в ОАЭ: европейца осудили за прикосновение к мужчине

Источник: 365info.kz

По словам осужденного, злополучное прикосновение он допустил случайно, проталкиваясь сквозь толпу людей в баре с напитками в руках.

Однако потерпевший утверждает, что шотландец «похлопал» его по бедрам да еще и показал средний палец.

Со слов приятеля Харрона, европеец действительно похлопал потерпевшего, но не по бедрам, а по спине — в знак извинения за то, что случайно задел его.