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16:12 (мск), источник: 365info.kz

Новый секс-скандал в ОАЭ: европейца осудили за прикосновение к мужчине

В Дубае вынесен приговор 27-летнему Джейми Харрону из Шотландии, в баре прикоснувшемуся к бедру 49-летнего иорданца из Германии. Об этом сообщает reuters.com.

Источник: 365info.kz

По словам осужденного, злополучное прикосновение он допустил случайно, проталкиваясь сквозь толпу людей в баре с напитками в руках.

Однако потерпевший утверждает, что шотландец «похлопал» его по бедрам да еще и показал средний палец.

Со слов приятеля Харрона, европеец действительно похлопал потерпевшего, но не по бедрам, а по спине — в знак извинения за то, что случайно задел его.

Местные служители Фемиды назначили Харрону три месяца заключения по статье «непристойное прикосновение».

Ранее сообщалось, что шотландцу инкриминировано также распитие спиртных напитков. Мужчине грозило до трех лет тюрьмы. Осужденный и его адвокат возмущены — из-за инцидента Харрона уволили с работы (мужчина работал электриком в Афганистане). К слову, в Дубае Харрон находился проездом и планировал пробыть там всего пару дней.

В Великобритании родители осужденного выступили с критикой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, которое рекомендует подданным британской короны отдыхать в ОАЭ.

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