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07:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске строители снова залезли на кран, только сменили район

Центром напряжения остаются строительные площадки одной и той же компании.

Сегодня утром строители, которые работают на объектах компании «ПТК-30», снова залезли на кран, чтобы требовать возврата своей зарплаты. В акции участвуют те же люди, что и в пятницу, только теперь их не 10, а 11 человек и события разворачиваются на улице Овражная в Заельцовском районе, а не на Зорге в Кировском.

Сейчас акция протеста идет на территории комплекса «Деловой квартал», в пятницу сидение на кране, которое закончилось ничем, было на стройке комплекса «Времена года».

«Сообщение о том, что строители залезли на кран, поступило примерно в 10:00. Да, действительно, на этот раз это улица Дуси Ковальчук. На место выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Строители в Новосибирске забираются на кран, чтобы требовать деньги, десятый раз. Основная масса протестов на объектах компании «ПТК-30». Больше всего высотных сидений было на Зорге 229/1, где возводят комплекс «Времена года». На прошлой неделе одна из попыток оседлать кран не увенчалась успехом. Группу из 20 строителей остановили охранники.

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