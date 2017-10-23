В Новосибирске строители снова залезли на кран, только сменили район

Сегодня утром строители, которые работают на объектах компании «ПТК-30», снова залезли на кран, чтобы требовать возврата своей зарплаты. В акции участвуют те же люди, что и в пятницу, только теперь их не 10, а 11 человек и события разворачиваются на улице Овражная в Заельцовском районе, а не на Зорге в Кировском.

Сейчас акция протеста идет на территории комплекса «Деловой квартал», в пятницу сидение на кране, которое закончилось ничем, было на стройке комплекса «Времена года».

«Сообщение о том, что строители залезли на кран, поступило примерно в 10:00. Да, действительно, на этот раз это улица Дуси Ковальчук. На место выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.