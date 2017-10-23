Активисты ОНФ создадут фотовыставку «убитых дорог»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Члены общественной организации ОНФ решили создать фотовыставку с дорожными ямами. Таким образом активисты хотят проиллюстрировать главные дорожные проблемы в России.

Принять участие в конкурсе на лучшие фотографии дорожных ям может любой желающий. Для этого необходимо вступить в одну из групп ОНФ в социальных сетях — «Дорожная инспекция» или «Карта убитых дорог». Затем неравнодушные граждане могут опубликовать в пабликах фотографии ям с хэштегом #задорогибезям и сделать репост на свою страницу.

«К участию в конкурсе приглашаются молодые люди — граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Лучшие работы попадут на фотовыставку, организованную по итогам конкурса», — говорится в сообщении.