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07:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские пайщики грозят новыми акциями протеста

Чтобы возобновить достройку «Нового Уктуса».

Пайщики ЖК «Новый Уктус» будут каждую неделю проводить пикеты перед правительственными учреждениями, до тех пор пока не возобновится строительство их дома на улице Самолетной. Об этом они сообщили «Уралинформбюро» сразу же после очередного митинга, состоявшегося 22 октября в парке Чкалова.

«В сентябре на митинге обманутых дольщиков представители областной власти и Романович (Юрий Романович, руководитель департамента девелопмента ГК “ТЭН” — прим. ред.) сказали, что компания “ТЭН” взяла объект и скоро начнет его достраивать. Сначала называли дату 1 октября, потом 15 октября. Последняя дата значилась в графике работ, который они нам выслали. Но все сроки прошли, а ситуация не меняется», — рассказали пайщики корреспонденту агентства.

По словам собеседников агентства, у них имеется неофициальная информация из источников, близких к руководству «ТЭН», что компания столкнулась с проблемой землеотвода. Согласно договоренности застройщика с областными властями, дом на Самолетной должен быть сдан в октябре 2018 года.

Теперь дольщики планируют каждую неделю проводить митинги и пикеты у резиденции губернатора. Кроме того, они собираются встречаться с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волковым, областным вице-премьером Сергеем Швиндтом и губернатором Евгением Куйвашевым. «Раз область предоставила застройщику землю, значит, от властей и будем требовать достройки», — заявили они.

Стоит добавить, что дом по Самолетной, 31 (5-я очередь ЖК «Новый Уктус») начала строить в 2013 году компания «Уралэнергостройкомплекс». Сдать дом застройщик собирался еще в 2015 году, однако из-за отсутствия финансирования стройка была заморожена.

В конце июля 2017 года действиями застройщика «Нового Уктуса» заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора. В ходе проверки сотрудники департамента обнаружили пропажу 206,5 миллиона рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками «Нового Уктуса». Материалы проверки были направлены в прокуратуру.

А в августе несколько пайщиков «Нового Уктуса» организовали голодовку протеста на площади Труда. Они требовали оперативного и добросовестного расследования действий застройщика, вмешательства властей и немедленного возобновления строительства на объекте. После того, как одной из участниц акции стало плохо, голодовку решили прекратить и перейти к пикетированию администрации Екатеринбурга, резиденции губернатора Свердловской области и офисов силовых структур.

Тогда же стало известно, что областные власти провели переговоры с руководством ГК «ТЭН», на которых было принято решение передать этому застройщику дом на Самолетной и возобновить его строительство в октябре 2017 года. Инвестором стройки назначен «Промсвязьбанк».

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