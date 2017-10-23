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07:57 (мск), источник: Zakon.kz

История карагандинского Хатико растрогала казахстанцев

История о собаке, которую бросил хозяин и переехал из частного дома в квартиру, растрогала пользователей соцсети, передает Zakon.kz.

Сообщение появилось в паблике skandal_krg в Instagram. Девушка по имени Яна рассказала, что собака по кличке Троян каждый день сидит на остановке и ждёт хозяина.

«Холодный, голодный и ужасно печальный малыш не понимает, почему его бросили. Он был охранником своего дома и до безумия любил хозяина. Но на днях его хозяин продал дом и сейчас переезжает в квартиру, уже без Трояна. Мужчина иногда приезжает, видимо, за вещами, Троян бежит за ним 2 км по степи, чтобы стоять с ним, когда тот ждет автобус, после бежит обратно, уже по темноте в свой “бывший” дом. Часто сидит на остановке и ждет его», — пишет она.

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По ее словам, собаке всего 6 месяцев и на первое время ему нужна передержка, так как скоро хозяин дома перестанет приезжать.

«Невозможно смотреть, как он провожает хозяина, которому все равно. Собака не сможет найти пищу. Там, где он живет, очень мало еще своих домов и нет совсем людей, которые смогут кинуть хотя бы какую-нибудь кость. Там ему нет жизни. Будет выше колена, крупный, подойдёт на цепь, но только с тёплой будкой и полной миской», — подытожила она.

В комментариях обрушились с гневом на бывшего хозяина собаки. Одна девушка даже заявила о том, что заберет пса к себе.

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