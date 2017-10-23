История карагандинского Хатико растрогала казахстанцев

Сообщение появилось в паблике skandal_krg в Instagram. Девушка по имени Яна рассказала, что собака по кличке Троян каждый день сидит на остановке и ждёт хозяина.

«Холодный, голодный и ужасно печальный малыш не понимает, почему его бросили. Он был охранником своего дома и до безумия любил хозяина. Но на днях его хозяин продал дом и сейчас переезжает в квартиру, уже без Трояна. Мужчина иногда приезжает, видимо, за вещами, Троян бежит за ним 2 км по степи, чтобы стоять с ним, когда тот ждет автобус, после бежит обратно, уже по темноте в свой “бывший” дом. Часто сидит на остановке и ждет его», — пишет она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BahTu9jAYsa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">SOS! Обратите внимание ! ? Многие знают трогательную историю о собаке Хатико, о невероятно преданном псе. Это чудо каждый день сидит на остановке и ждёт хозяина, холодный, голодный и ужасно печальный малыш, не понимает, почему его бросили. Этого щенка зовут Троян. Он был охранником своего дома и до безумства любил хозяина. Но на днях, его хозяин продал дом и сейчас переезжает в квартиру , НО уже без Трояна. Сейчас его Хозяин иногда приезжает в дом, видимо за вещами, Троян бежит за ним 2 км по степи, чтобы стоять с ним, когда хозяин ждет автобус, после бежит обратно, уже по темноте в свой "бывший" дом. Часто сидит на остановке и ждет его. Хозяин все рассказал мне. Когда он зовёт Трояна, тот бедный так радуется, очень жаль, что хозяин не испытывает такие же к нему чувства. Ему всего 6 месяцев, и невозможно смотреть, как он провожает хозяина, которому все равно. Ему нужна на первое время передержка, т.к. когда хозяин перестанет приезжать, скорее всего мы его потеряем , он не сможет найти пищу, там , где он живет, очень мало еще своих домов и нет совсем людей, которые смогут кинуть хотя*бы какую нибудь кость. Там ему нет жизни. Будет выше колена, крупный, подойдёт на цепь, но только с тёплой будкой и полной миской . Обращаться в лс, watsapp или звонить по номеру: +77011783502 Яна. ??от подписчика _ Если вы стали свидетелем интересного инцидента, то обязательно пришли его на @skandal_krg Подпишись на @skandal_krg ___ #караганда #karaganda #алматы #астана #тараз #шымкент #талдыкорган #актау #атырау #орал #актобе #темиртау #семей #оскемен #павлодар #сатпаев #экибастуз #петропавл #костанай #казахстан #казах #кызылорда #жезказган #балхаш #kazakhstan #политех #ggg #зынзын</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ?Караганда? (@skandal_krg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-21T18:39:52+00:00">Окт 21 2017 в 11:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, собаке всего 6 месяцев и на первое время ему нужна передержка, так как скоро хозяин дома перестанет приезжать.

«Невозможно смотреть, как он провожает хозяина, которому все равно. Собака не сможет найти пищу. Там, где он живет, очень мало еще своих домов и нет совсем людей, которые смогут кинуть хотя бы какую-нибудь кость. Там ему нет жизни. Будет выше колена, крупный, подойдёт на цепь, но только с тёплой будкой и полной миской», — подытожила она.