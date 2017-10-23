Волгоградцы смогут посмотреть фильм «Матильда» в шести кинотеатрах

Фильм «Матильда» будут показывать в шести волгоградских кинотеатрах с 26 октября.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», увидеть премьеру можно будет в Mori Cinema в ТРК «КомсоМолл», «Киномаксе» в Волгограде и Волжском, «Мувиз» в «Парк Хаусе», «Пяти звездах» в ТЦ «Ворошиловский», «Синема Парк» в ТРК «Европа Сити Молл». В большинстве из них первые сеансы стартуют в 10:00 — 10:30, а последние — в 22:35 и 23:00. Билеты будут стоит от 130 рублей.