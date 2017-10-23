Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Минтруд опроверг сообщение, касающееся трудового стажа
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Украинский чиновник: В Крыму вообще не было украинского языка
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут посмотреть фильм «Матильда» в шести кинотеатрах

Билеты будут стоить от 130 до 500 рублей.

Фильм «Матильда» будут показывать в шести волгоградских кинотеатрах с 26 октября.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», увидеть премьеру можно будет в Mori Cinema в ТРК «КомсоМолл», «Киномаксе» в Волгограде и Волжском, «Мувиз» в «Парк Хаусе», «Пяти звездах» в ТЦ «Ворошиловский», «Синема Парк» в ТРК «Европа Сити Молл». В большинстве из них первые сеансы стартуют в 10:00 — 10:30, а последние — в 22:35 и 23:00. Билеты будут стоит от 130 рублей.

Напомним, что фильм представляет собой историческую мелодраму, которая посвящена отношениям балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича. Добавим, что его бюджет составил 25 миллионов долларов. Отметим, что выход фильма на экраны еще в 2016 году стал предметом общественного конфликта. Люди требовали запретить показ картины в кинотеатрах. В некоторых городах последние отказывались от проката фильма. Фильм стал скандальным из-за исторических неточностей, на которые указали несколько экспертов, и оскорблении религиозных чувств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Бей коммунистов». История одного из самых кровавых преступлений эпохи СССР
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь