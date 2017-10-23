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08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

«Уральские авиалинии» на девять часов задержали рейс из Таджикистана в Екатеринбург

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на девять часов задержала рейс из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург.

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно данным он-лайн табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс U6−2954 должен был вылететь из Душанбе сегодня в 4.50, однако был перенесен на 13.45. Причины задержки не уточняются.

При этом, накануне авиакомпания задержала рейс из Екатеринбурга в Таджикистан: самолет вылетел из Кольцово сегодня в 5.32, хотя должен был сделать это в 21.20 22 октября.

Кроме того, в настоящее время задерживается другой рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Анталью. Самолет должен был вылететь в 6.00, однако вылет перенесен на 11.00. В настоящее время идет подготовка рейса.

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