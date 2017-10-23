«Уральские авиалинии» на девять часов задержали рейс из Таджикистана в Екатеринбург

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно данным он-лайн табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс U6−2954 должен был вылететь из Душанбе сегодня в 4.50, однако был перенесен на 13.45. Причины задержки не уточняются.

При этом, накануне авиакомпания задержала рейс из Екатеринбурга в Таджикистан: самолет вылетел из Кольцово сегодня в 5.32, хотя должен был сделать это в 21.20 22 октября.