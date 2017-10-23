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08:19 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Скончался старший брат Александра Карелина

Сергей Карелин работал главой Кудряшовского сельсовета в Новосибирской области.

Сайт Кудряшовского сельсовета в Новосибирском районе Новосибирской области сообщил о смерти главы сельсовета Сергея Карелина.

«В возрасте 56 лет скоропостижно скончался Глава Кудряшовского сельсовета Карелин Сергей Александрович», — говорится в сообщении.

Причина смерти не названа. Сергей Карелин — старший брат трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, депутата Госдумы РФ Александра Карелина.

Прощание с Сергеем Карелиным пройдет завтра, в приходе Храма во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Кудряшовский. Начало в 9:00.

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