Скончался старший брат Александра Карелина
Сергей Карелин работал главой Кудряшовского сельсовета в Новосибирской области.
Сергей Карелин работал главой Кудряшовского сельсовета в Новосибирской области.
Сайт Кудряшовского сельсовета в Новосибирском районе Новосибирской области сообщил о смерти главы сельсовета Сергея Карелина.
«В возрасте 56 лет скоропостижно скончался Глава Кудряшовского сельсовета Карелин Сергей Александрович», — говорится в сообщении.
Причина смерти не названа. Сергей Карелин — старший брат трехкратного олимпийского чемпиона по
Прощание с Сергеем Карелиным пройдет завтра, в приходе Храма во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Кудряшовский. Начало в 9:00.