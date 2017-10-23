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09:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Волгоградскую область надвигаются дожди и заморозки до -7°C

Местных жителей просят быть осторожными при использовании газового оборудования при обогреве.

Источник: Агентство «Москва»

Волгоградцев предупреждают о дождях, снеге и заморозках в начале рабочей недели.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, 23 октября ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит +3…+8ºС. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха опустится до −2…−7ºС. Кроме того, ночью и утром местами прогнозируется туман.

В ГУ МЧС волгоградцам также напоминают о необходимости осторожно использовать газовые котлы, плиты, баллоны. На днях в Советском районе сгорел частный дом. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В результате происшествия погибло два человека.

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