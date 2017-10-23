На Волгоградскую область надвигаются дожди и заморозки до -7°C

Источник: Агентство «Москва»

Волгоградцев предупреждают о дождях, снеге и заморозках в начале рабочей недели.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, 23 октября ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит +3…+8ºС. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха опустится до −2…−7ºС. Кроме того, ночью и утром местами прогнозируется туман.