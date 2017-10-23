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09:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую рабочую неделю в Калининградской области

Осадки ожидаются во все дни, кроме вторника.

Источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Калининградской области. По сведениям Гидрометцентра, осадков не будет только во вторник, 24 октября.

Температура воздуха днём в понедельник, 23 октября, установится на отметке +8°С, во вторник, 24 октября, — +7°С, а в среду, 25 октября, — +9°С, в четверг и пятницу — +8°С. Скорость ветра составит 4−8 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра опустится до +1…+5°C.

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