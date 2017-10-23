2 тыс. миротворцев провели в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения

Подразделениями были отработаны задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие. вождению боевых машин.