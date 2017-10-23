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08:21 (мск), источник: НИА Самара

2 тыс. миротворцев провели в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения

Военнослужащие также сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам.

Источник: mil.ru

Миротворческая бригада Центрального военного округа провела в Самарской области учение по итогам летнего периода обучения.

Подразделениями были отработаны задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов и другие. вождению боевых машин.

Всего в учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

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