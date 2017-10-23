Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
08:23 (мск), источник: Kazinform

В столице начали строительство девяти школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны держит на контроле строительство новых детских садов, школ и колледжей, передает медиацентр столичного акимата.

Источник: РИА "Новости"

До конца текущего года будут введены в эксплуатацию два объекта дошкольного образования: детский сад на 240 мест в районе улиц Макаренко, Радищева и детский сад на 240 мест в районе улиц Сарайшык, Жумабаева.

В настоящее время реализуются 6 проектов детских садов по государственному частному партнерству на 1680 мест, их сдача планируется в 2019 году. Вместе с тем, в 79 новых частных детских садах откроются 6358 мест в рамках размещения государственного заказа.

Во время выездного совещания было доложено о ходе строительство школы на 1 200 учебных мест, расположенной в районе «Сарыарқа». Окончание строительства нового учебного заведения запланировано на август 2018 года. Здание расположено в квадрате улиц Кумисбекова и Бигельдинова, проспектов Абая и Сарыарка.

В этом году для ликвидации дефицита мест в столичных школах введены в эксплуатацию пять пристроек на 2 600 мест.

Новые корпуса появились по следующим адресам: школа № 37 — ул. Куйши Дина 46/2, школа № 16 — Кенесары 81, школа-гимназия № 17 — Кабанбай батыра 9/1, школа № 22 — ул. Жирентаева 16, школа № 32 — пр. Абылай хана 25/3. Асет Исекешев в один из дней объезда проверил готовность каждой пристройки.

Также аким города побывал в средней школе № 29, где был проведен капитальный ремонт, появился заново отстроенный блок, пострадавший после пожара в прошлом году. Кровля помещения, в котором располагались актовый зал и школьная столовая, была уничтожена огнем из-за неисправной проводки. Этим летом строители возвели новый блок, провели инженерные сети, установили новые окна и двери.

В 74 общеобразовательных школах города для детей с особыми потребностями организовано инклюзивное образование. Уроки посещают учащиеся с различными диагнозами (сахарный диабет, эпилепсия, врожденные пороки развития, бронхиальная астма, лейкоз и другие).

Также Асет Исекешев посетил секции по адаптивному каратэ и плаванию для детей-инвалидов, которые открылись в столице. Сегодня в Астане создаются условия для занятия спортом для детей с ограниченными возможностями.

На выездном совещании было доложено о ходе проведения ремонта многопрофильного колледжа по улице Карасай батыра. В учебном заведении был сделан капитальный ремонт двух блоков, третий блок еще в работе.

В этом году начато строительство 9 школ на 9900 мест:

  1. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Абая — Бигельдинова.
  2. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Окжетпес — Бокеева.
  3. Школа на 900 мест, расположенная южнее Коргалжинского шоссе.
  4. Школа на 1200 мест, расположенная в районе улиц Нажимеденова Калдаякова.
  5. Школа на 1200 мест, расположенная в районе улиц Окжетпес-Карталы.
  6. Школа на 900 мест, расположенная по ул. Сейфуллина — Омарова.
  7. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Сауран, между улицами № 26 и Хусеин бен Талал (Катар).
  8. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. № 41 — Жумабаева.
  9. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. 31 — Нура Есиль.

Также запланировано возведение десятой школы на 900 мест в районе улиц Иманова — Брусиловского. Кроме этого отработаны вопросы по земельным участкам для строительства 37 школ и 10 пристроек в районах наиболее переуплотненных школ.

По итогам выездных совещаний Асетом Исекешевым были даны конкретные поручения руководителю управления образования и заместителям акима по контролю за строительством всех незаконченных объектов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ирина Хакамада: Вы должны дойти до ручки, чтобы перезагрузиться
Спасшего друга ценой собственной жизни студента посмертно наградили в СКО
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь