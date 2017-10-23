В столице начали строительство девяти школ

Источник: РИА "Новости"

До конца текущего года будут введены в эксплуатацию два объекта дошкольного образования: детский сад на 240 мест в районе улиц Макаренко, Радищева и детский сад на 240 мест в районе улиц Сарайшык, Жумабаева.



В настоящее время реализуются 6 проектов детских садов по государственному частному партнерству на 1680 мест, их сдача планируется в 2019 году. Вместе с тем, в 79 новых частных детских садах откроются 6358 мест в рамках размещения государственного заказа.



Во время выездного совещания было доложено о ходе строительство школы на 1 200 учебных мест, расположенной в районе «Сарыарқа». Окончание строительства нового учебного заведения запланировано на август 2018 года. Здание расположено в квадрате улиц Кумисбекова и Бигельдинова, проспектов Абая и Сарыарка.



В этом году для ликвидации дефицита мест в столичных школах введены в эксплуатацию пять пристроек на 2 600 мест.

Новые корпуса появились по следующим адресам: школа № 37 — ул. Куйши Дина 46/2, школа № 16 — Кенесары 81, школа-гимназия № 17 — Кабанбай батыра 9/1, школа № 22 — ул. Жирентаева 16, школа № 32 — пр. Абылай хана 25/3. Асет Исекешев в один из дней объезда проверил готовность каждой пристройки.



Также аким города побывал в средней школе № 29, где был проведен капитальный ремонт, появился заново отстроенный блок, пострадавший после пожара в прошлом году. Кровля помещения, в котором располагались актовый зал и школьная столовая, была уничтожена огнем из-за неисправной проводки. Этим летом строители возвели новый блок, провели инженерные сети, установили новые окна и двери.

В 74 общеобразовательных школах города для детей с особыми потребностями организовано инклюзивное образование. Уроки посещают учащиеся с различными диагнозами (сахарный диабет, эпилепсия, врожденные пороки развития, бронхиальная астма, лейкоз и другие).

Также Асет Исекешев посетил секции по адаптивному каратэ и плаванию для детей-инвалидов, которые открылись в столице. Сегодня в Астане создаются условия для занятия спортом для детей с ограниченными возможностями.

На выездном совещании было доложено о ходе проведения ремонта многопрофильного колледжа по улице Карасай батыра. В учебном заведении был сделан капитальный ремонт двух блоков, третий блок еще в работе.



В этом году начато строительство 9 школ на 9900 мест:

Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Абая — Бигельдинова. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Окжетпес — Бокеева. Школа на 900 мест, расположенная южнее Коргалжинского шоссе. Школа на 1200 мест, расположенная в районе улиц Нажимеденова Калдаякова. Школа на 1200 мест, расположенная в районе улиц Окжетпес-Карталы. Школа на 900 мест, расположенная по ул. Сейфуллина — Омарова. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. Сауран, между улицами № 26 и Хусеин бен Талал (Катар). Школа на 1200 мест, расположенная по ул. № 41 — Жумабаева. Школа на 1200 мест, расположенная по ул. 31 — Нура Есиль.