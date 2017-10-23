В столице начали строительство девяти школ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны держит на контроле строительство новых детских садов, школ и колледжей, передает медиацентр столичного акимата.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны держит на контроле строительство новых детских садов, школ и колледжей, передает медиацентр столичного акимата.
До конца текущего года будут введены в эксплуатацию два объекта дошкольного образования: детский сад на 240 мест в районе улиц Макаренко, Радищева и детский сад на 240 мест в районе улиц Сарайшык, Жумабаева.
В настоящее время реализуются 6 проектов детских садов по государственному частному партнерству на 1680 мест, их сдача планируется в 2019 году. Вместе с тем, в 79 новых частных детских садах откроются 6358 мест в рамках размещения государственного заказа.
Во время выездного совещания было доложено о ходе строительство школы на 1 200 учебных мест, расположенной в районе «Сарыарқа». Окончание строительства нового учебного заведения запланировано на август 2018 года. Здание расположено в квадрате улиц Кумисбекова и Бигельдинова, проспектов Абая и Сарыарка.
Новые корпуса появились по следующим адресам: школа № 37 — ул. Куйши Дина 46/2, школа № 16 — Кенесары 81,
Также аким города побывал в средней школе № 29, где был проведен капитальный ремонт, появился заново отстроенный блок, пострадавший после пожара в прошлом году. Кровля помещения, в котором располагались актовый зал и школьная столовая, была уничтожена огнем
В 74 общеобразовательных школах города для детей с особыми потребностями организовано инклюзивное образование. Уроки посещают учащиеся с различными диагнозами (сахарный диабет, эпилепсия, врожденные пороки развития, бронхиальная астма, лейкоз и другие).
Также Асет Исекешев посетил секции по адаптивному каратэ и плаванию для
На выездном совещании было доложено о ходе проведения ремонта многопрофильного колледжа по улице Карасай батыра. В учебном заведении был сделан капитальный ремонт двух блоков, третий блок еще в работе.
В этом году начато строительство 9 школ на 9900 мест:
Также запланировано возведение десятой школы на 900 мест в районе улиц Иманова — Брусиловского. Кроме этого отработаны вопросы по земельным участкам для строительства 37 школ и 10 пристроек в районах наиболее переуплотненных школ.
По итогам выездных совещаний Асетом Исекешевым были даны конкретные поручения руководителю управления образования и заместителям акима по контролю за строительством всех незаконченных объектов.