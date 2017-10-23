В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя

Источник: РИА Новости

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«В День народного единства, четвертого ноября, в местах проведения массовых мероприятий в Москве временно ограничат продажу алкоголя. Спиртные напитки, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить в местах массовых гуляний — в парках, на площадях и пешеходных улицах. Кроме того, на праздничных площадках не будут продавать напитки (соки, морсы, газировку) в стеклянной таре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные меры необходимы для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди горожан.