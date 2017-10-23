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08:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представлены эскизы первой пешеходной улицы Красноярска

Для пешеходов полностью переоборудуют улицу Горького.

Улица Горького в Красноярске в скором времени станет полностью пешеходной. На обустройство планируется потратить около 30 млн рублей. Эскизы обновленной пешеходной улицы, которая станет первой в городе, представили в АО «Исторический квартал».

На месте проезжей части планируется создать общественное пространство с лавочками, освещением, архитектурной подсветкой зданий, велодорожками, сухими фонтанами и озеленением. Разработчики проекта отметили, что уровень улицы будет понижен примерно на один метр, поскольку для укладки брусчатки необходимо снять несколько слоев асфальта.

На улице планируется проводить ярмарки выходного дня, фермерские рынки и мобильные концерты. Архитекторы подчеркнули, что именно такие события будут органично смотреться рядом с деревянными домами начала XX века.

«Здесь должно быть интересное, безопасное пространство. Закрытая территория позволяет уменьшить техногенную нагрузку на исторический центр. По сути, это правила дальнейшего благоустройства на территории», — отметил гендиректор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель.

Работы начнутся весной следующего года, при этом реконструкцией ряда объектов займутся инвесторы. Благоустройство должно завершиться к 2019 году.

Напомним, АО «Исторический квартал» было создано 27 августа 2015 года. Организация привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. При этом долгое время благоустройством квартала никто не занимался.

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Представлены эскизы первой пешеходной улицы Красноярска
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