Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Украинский чиновник: В Крыму вообще не было украинского языка
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
09:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зимой в Казани для обработки улиц будут использовать новый вид реагента

Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Диспетчерские службы организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть Казани, предстоящей зимой будут использовать новый вид реагента. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

К преимуществам нового реагента относится экологичность. Он сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов, а благодаря фрикционному эффекту улучшает сцепление с дорогой. Кроме того, новый двухфазный реагент наделен технологией смачивания.

Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу, ранее это занимало от 10 до 20 минут. Данная технология позволит сократить потери до 25 процентов.

В общей сложности для противогололедной обработки дорог Казани заготовлено 100 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента, который будет использоваться на магистральных дорогах и мостовых сооружениях.

Напомним, что городские дорожные службы перешли на зимний режим работы 15 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Посетителей выставки «Взгляд художника» в Казани встретит «Леонардо да Винчи»
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь