Зимой в Казани для обработки улиц будут использовать новый вид реагента

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Диспетчерские службы организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть Казани, предстоящей зимой будут использовать новый вид реагента. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

К преимуществам нового реагента относится экологичность. Он сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов, а благодаря фрикционному эффекту улучшает сцепление с дорогой. Кроме того, новый двухфазный реагент наделен технологией смачивания.

Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу, ранее это занимало от 10 до 20 минут. Данная технология позволит сократить потери до 25 процентов.

В общей сложности для противогололедной обработки дорог Казани заготовлено 100 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента, который будет использоваться на магистральных дорогах и мостовых сооружениях.