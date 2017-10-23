Зимой в Казани для обработки улиц будут использовать новый вид реагента
Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу.
Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Диспетчерские службы организаций, обслуживающих
К преимуществам нового реагента относится экологичность. Он сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов, а благодаря фрикционному эффекту улучшает сцепление с дорогой. Кроме того, новый двухфазный реагент наделен технологией смачивания.
Новый вид реагента начинает действовать сразу после нанесения на дорогу, ранее это занимало от 10 до 20 минут. Данная технология позволит сократить потери до 25 процентов.
В общей сложности для противогололедной обработки дорог Казани заготовлено 100 тыс. тонн
Напомним, что городские дорожные службы перешли на зимний режим работы 15 октября.