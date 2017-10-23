В школах Татарстана начинаются парламентские уроки

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня во всех школах Татарстана пройдет парламентский урок. В этом году он состоится уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории», сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Парламентские уроки пройдут с 23 по 28 октября.

Отметим, парламентский урок — это совместный проект Государственного Совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Реализуется он с 2009 года.