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09:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В школах Татарстана начинаются парламентские уроки

В этом году парламентский урок пройдет уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории».

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня во всех школах Татарстана пройдет парламентский урок. В этом году он состоится уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории», сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Парламентские уроки пройдут с 23 по 28 октября.

Отметим, парламентский урок — это совместный проект Государственного Совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Реализуется он с 2009 года.

На таких уроках в простой и доступной форме рассказывается школьникам о роли и задачах законодательного (представительного) органа власти республики, правах и обязанностях человека, о способах и инструментах участия в общественно-политической жизни, о том, какую большую роль в нашей жизни играет закон. В конечном итоге парламентские уроки способствуют формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников.

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