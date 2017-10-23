В школах Татарстана начинаются парламентские уроки
В этом году парламентский урок пройдет уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории».
В этом году парламентский урок пройдет уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории».
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня во всех школах Татарстана пройдет парламентский урок. В этом году он состоится уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории», сообщили в
Парламентские уроки пройдут с 23 по 28 октября.
Отметим, парламентский урок — это совместный проект Государственного Совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Реализуется он с 2009 года.
На таких уроках в простой и доступной форме рассказывается школьникам о роли и задачах законодательного (представительного) органа власти республики, правах и обязанностях человека, о способах и инструментах участия в