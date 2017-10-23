В пермском автовокзале установят систему распознавания лиц

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Кроме этого, к существующей системе видеонаблюдения добавится 40 видеокамер на 12 участках города. Они обеспечивают круглосуточную видеосъемку зон контроля. Установленные видеокамеры с поворотным модулем будут иметь возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.

Еще на 24 участках Перми будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фотовидеофиксации. Они будут обеспечивать распознавание госзнаков транспорта, выявлять и фиксировать нарушения ПДД.