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09:41 (мск), источник: NewsKo

В пермском автовокзале установят систему распознавания лиц

В Перми для обеспечения безопасности в помещении автовокзала будет установлена система распознавания лиц, состоящая из двух рубежей по две IP-видеокамеры.

Источник: Reuters

Кроме этого, к существующей системе видеонаблюдения добавится 40 видеокамер на 12 участках города. Они обеспечивают круглосуточную видеосъемку зон контроля. Установленные видеокамеры с поворотным модулем будут иметь возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.

Еще на 24 участках Перми будет установлено 34 программно-технических измерительных комплекса для автоматической фотовидеофиксации. Они будут обеспечивать распознавание госзнаков транспорта, выявлять и фиксировать нарушения ПДД.

Для сохранности и защиты фото- и видеоинформации будет использовано надежное специализированное программное обеспечение, организовано резервирование важных программных компонентов и данных, а также установлена защита от кибер-угроз.

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