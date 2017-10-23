В пермском автовокзале установят систему распознавания лиц
В Перми для обеспечения безопасности в помещении автовокзала будет установлена система распознавания лиц, состоящая из двух рубежей по две
В Перми для обеспечения безопасности в помещении автовокзала будет установлена система распознавания лиц, состоящая из двух рубежей по две
Кроме этого, к существующей системе видеонаблюдения добавится 40 видеокамер на 12 участках города. Они обеспечивают круглосуточную видеосъемку зон контроля. Установленные видеокамеры с поворотным модулем будут иметь возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.
Еще на 24 участках Перми будет установлено 34
Для сохранности и защиты фото- и видеоинформации будет использовано надежное специализированное программное обеспечение, организовано резервирование важных программных компонентов и данных, а также установлена защита от