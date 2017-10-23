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09:44 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае неделя будет холодной

По мнению специалистов, существует вероятность того, что в последней пятидневке октября в Прикамье придет более серьезное похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 768 мм рт. ст. 2 м/с

Пермский край остается под воздействием холодных воздушных масс. Сейчас температура воздуха у земли держится на отметках −1…−3°, в то время как на высоте 1,5 км уже -12°. Во второй половине недели возможны прояснения, при которых минимальная температура может опускаться до −6…−11°. По другим прогнозам, в конце недели возможен выход южного циклона с сильными осадками. Об этом предупреждает ГИС-центр ПГНИУ.

В целом неделя будет холоднее нормы по северу края всего на 1−2°, по югу на 2,5−3°. Количество осадков на большей части региона будет намного меньше нормы. В Перми с 23 по 26 октября температура будет колебаться в пределах 0…-4°. Будет преимущественно облачно, без осадков. В конце недели возможен небольшой снегопад, температура останется ниже 0°.

Между тем, в выходные в Прикамье также наблюдался снегопад. Специалисты отмечают, что к утру 23 октября в Губахе высота снежного покрова составила 16 см. В Перми формирование снежного покрова не ожидается до 27 октября.

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