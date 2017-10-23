Трассу от Южноуральска до Магнитогорска и Бредов заметает снегом

Сегодня, 23 октября, утром от Южноуральска до Магнитогорска и Бредов дороги начало засыпать снегом. Сильные метели ограничивают видимость и ухудшают сцепление шин с асфальтом. Отделение пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок во время непогоды и не провоцировать ДТП, особенно если на автомобилях до сих пор установлена летняя резина.