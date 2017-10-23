Трассу от Южноуральска до Магнитогорска и Бредов заметает снегом
ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок.
ГИБДД просит водителей воздержаться от поездок.
Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям воздержаться от поездок в южную сторону Челябинской области — автодороги Южноуральск — Магнитогорск, а также Карталы — Бреды небезопасны
Сегодня, 23 октября, утром от Южноуральска до Магнитогорска и Бредов дороги начало засыпать снегом. Сильные метели ограничивают видимость и ухудшают сцепление шин с асфальтом. Отделение пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок во время непогоды и не провоцировать ДТП, особенно если на автомобилях до сих пор установлена летняя резина.
В Магнитогорске в настоящее время установился снежный покров толщиною 3−4 см.
Напомним, улучшения погодных условий в ближайшее время не ожидается. МЧС распространило штормовое предупреждение о сильных метелях и шквалах ветра до 23 м/с.