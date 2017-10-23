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09:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автобус № 18 в Челябинске снова выходит в рейс

В Челябинске с утра 23 октября возобновляет работу автобус № 18, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Общественный транспорт будет курсировать с северо-запада к железнодорожному вокзалу. Ряд СМИ сообщает, что маршрут могут продлить до Ленинского района.

Напомним, общественный транспорт этого маршрута выходит в рейс из Автопарка, далее «подбирает» «парковчан», едет по Краснопольскому проспекту и улице Бейвела, проезжая Чичерина и Комсомольский проспект следует в центр, охватывает улицы Кирова, Цвиллинга, проспект Ленина и Свободы, а после завершает маршрут на железнодорожном вокзале. «АиФ-Челябинск» сообщает, что пока маршрут будут обслуживать только два автобуса, остальные ремонтируются и будут запущены в рейс позже. В выходные дни автобусы № 18 не курсируют.

Напомним также, что в настоящее время в Челябинске активно тестируют электробус. Горожане с интересом отслеживают пути маршрута нового экологичного транспорта и делятся снимками в социальных сетях.

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