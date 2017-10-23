Автобус № 18 в Челябинске снова выходит в рейс

Напомним, общественный транспорт этого маршрута выходит в рейс из Автопарка, далее «подбирает» «парковчан», едет по Краснопольскому проспекту и улице Бейвела, проезжая Чичерина и Комсомольский проспект следует в центр, охватывает улицы Кирова, Цвиллинга, проспект Ленина и Свободы, а после завершает маршрут на железнодорожном вокзале. «АиФ-Челябинск» сообщает, что пока маршрут будут обслуживать только два автобуса, остальные ремонтируются и будут запущены в рейс позже. В выходные дни автобусы № 18 не курсируют.