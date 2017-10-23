Каждый третий рекламщик в Башкирии считает свою работу призванием

Аналитики службы исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкортостане и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Реклама, маркетинг», какие специалисты востребованы, какую зарплату им предлагают и сколько человек претендует на одно рабочее место в этой сфере.

В настоящее время работники рекламы входят в Топ-10 самых востребованных профессиональных отраслей в республике.

Конкуренция в этой сфере составляет 2,4 человека на одну вакансию.

В целом по рынку труда Башкортостана этот показатель составляет 5,8 человека на одно вакантное место. Больше всего работодателям нужны рекламщики в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском.

Главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ.

Также нужны рекламщики компаниям из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров.

Примерно то же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются.

Среднее предложение по зарплате в сфере «Реклама, маркетинг» в Башкортостане составляет на данный момент 27,5 тысячи рублей.

При этом соискатели из сферы рекламы рассчитывают на получение 35 тысяч рублей.