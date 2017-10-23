В приморском сафари-парке поселились осиротевшие медвежата из Приамурья

«Из центра реабилитации тигров в поселке Алексеевке в сафари-парк поступили два бурых медвежонка. Самец и самка в возрасте 9−10 месяцев. К возвращению в природу медвежата не годятся, так как совершенно не боятся людей. Малышей прикормили в Амурской области на железнодорожном разъезде “Улагир”, и теперь их судьба — жить в зоопарке или сафари-парке», — говорится в сообщении.