В приморском сафари-парке поселились осиротевшие медвежата из Приамурья
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Два бурых медвежонка, оставшихся без мамы и прикормленные людьми в Амурской области, поселились в Приморском
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Два бурых медвежонка, оставшихся без мамы и прикормленные людьми в Амурской области, поселились в Приморском
«Из центра реабилитации тигров в поселке Алексеевке в
Медвежат назвали Миша и Маша. Они брат и сестра. В течение месяца они пробудут на карантине.
Также на сайте парка опубликовано видео переезда медвежат, на котором показано, как Миша уже отошел от наркоза и вылезает из клетки, а его сестра спит.