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09:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

На трассах Красноярского края водителям готовы оказать экстренную помощь

За 9 месяцев этого года за медпомощью обратились 1460 человек.

Источник: РИА "Новости"

На дорогах Красноярского края оказывают экстренную медицинскую помощь. Так только в этом году 1460 человек обратились за медпомощью.

Как отмечают в Крайздраве, за 9 месяцев было зарегистрировано 195 выездов на ДТП. С мест аварии были госпитализированы 116 пострадавших, из них 9 дети. Кроме этого в ПОЭМПы обратились самостоятельно 1165 человек за медицинской помощью по поводу травм и укусов (насекомых, животных), патологии сердечно-сосудистой системы и патологии нервной системы.

Пункты оказания экстренной медицинской помощи (ПОЭМП):

В Енисейском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Каргино на 241 км. Тел.: 8 (902) 978 91 83;.

В Балахтинском районе на трассе М54 в районе кафе «Тайга» на 136 км. Тел.: 8 (902) 978 91 84;.

В Козульском районе на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978 91 85;.

В Емельяновском районе на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Придорожный на 20 км. Тел.: 8 (902) 978 91 86;.

В Манском районе на трассе М53 в районе 878 км + 550 м слева от федеральной трассы около комплекса дорожного сервиса «Медвежий угол». Тел.: 8 (902) 978 91 87.

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