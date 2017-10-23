На трассах Красноярского края водителям готовы оказать экстренную помощь
За 9 месяцев этого года за медпомощью обратились 1460 человек.
За 9 месяцев этого года за медпомощью обратились 1460 человек.
На дорогах Красноярского края оказывают экстренную медицинскую помощь. Так только в этом году 1460 человек обратились за медпомощью.
Как отмечают в Крайздраве, за 9 месяцев было зарегистрировано 195 выездов на ДТП. С мест аварии были госпитализированы 116 пострадавших, из них 9 дети. Кроме этого в ПОЭМПы обратились самостоятельно 1165 человек за медицинской помощью по поводу травм и укусов (насекомых, животных), патологии
Пункты оказания экстренной медицинской помощи (ПОЭМП):
В Енисейском районе на трассе
В Балахтинском районе на трассе М54 в районе кафе «Тайга» на 136 км. Тел.: 8 (902) 978 91 84;.
В Козульском районе на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978 91 85;.
В Емельяновском районе на трассе
В Манском районе на трассе М53 в районе 878 км + 550 м слева от федеральной трассы около комплекса дорожного сервиса «Медвежий угол». Тел.: 8 (902) 978 91 87.