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09:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автобусника-ждуна оштрафовали на 8 тысяч рублей во Владивостоке

Нарушение было выявлено на основании обращения пассажиров с помощью ГЛОНАСС.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

Во Владивостоке штраф в размере 8 тысяч рублей будет вынужден оплатить водитель автобуса маршрута № 1 «Седанка — Окатовая — Змеинка» за простой на остановке в час пик. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 17 октября в 9 часов утра на остановке «Парк Победы» стоянка автобуса с номером ВО 885/25RUSсоставила шесть минут, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Уведомление о наложении штрафа направлено руководителю компании «ВладАвто», чьи машины работают на указанном маршруте. Нарушение было выявлено на основании обращения пассажиров с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В управлении транспорта напоминают, что стоянка автобусов на остановочных пунктах внутригородских маршрутов не должна превышать две минуты. Это одно из условий договора, которое администрация в прошлом году подписала с каждым из 14 городских перевозчиков.

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