Автобусника-ждуна оштрафовали на 8 тысяч рублей во Владивостоке

Во Владивостоке штраф в размере 8 тысяч рублей будет вынужден оплатить водитель автобуса маршрута № 1 «Седанка — Окатовая — Змеинка» за простой на остановке в час пик. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 17 октября в 9 часов утра на остановке «Парк Победы» стоянка автобуса с номером ВО 885/25RUSсоставила шесть минут, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.