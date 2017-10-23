Обманутые дольщики в Башкирии объявили бессрочную голодовку

Обманутые дольщики фирм «Башстрой» и «Башхимремонт» 23 октября в городе Стерлитамаке обещали начать бессрочную голодовку. Об этом сообщается в группе дольщиков в соцсети.

Они сообщили, что 50 дольщиков будут протестовать «против незаконного бездействия властей республики, очередного обмана со стороны правительства РБ и администрации Стерлитамака».

По их мнению, предложенная правительством мера, которая предусматривает, что строить для дольщиков дома будут инвесторы взамен льготных условий (в виде возможности для застройщиков без торгов получать земельные участки), не жизнеспособна.

«В Стерлитамаке ни один застройщик не станет добровольно брать на себя обузу в виде пострадавших граждан, поскольку гораздо проще выкупать земельные участки для строительства многоквартирных домов на торгах, чем связываться с проблемой, под названием обманутые дольщики», — уверены дольщики.

Дольщики считают, что надо реализовать предложение, которое они внесли ещё в прошлом году.

«Есть земельный участок, который мы нашли два года назад и приняли меры к формированию из него 9 самостоятельных участков, и их постановке на кадастровый учёт. Есть застройщик в виде некоммерческой организации (НО “ФРЖС РБ” — прим.), созданной органами власти республики в том числе для решения проблем обманутых дольщиков. И есть право требования дольщиков к недобросовестному застройщику. Некоммерческая организация строит на двух земельных участках два многоквартирных дома для дольщиков, а остальные семь использует по своему усмотрению и забирает себе права требования к ООО “Башстрой”. И, проблема решена!», — предлагают свой вариант дольщики.

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Напомним, в прошлом году городской суд Салавата приговорил экс-директора строительных компаний «Башхимремонт» и «БашСтрой» Радика Кайгулова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. На протяжении четырех лет, с 2010 по 2014 годы, Кайгулов заключал со своими клиентами договоры купли-продажи квартир, находящихся в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе.

При этом он не имел права на их продажу — возведением домов занимались другие компании. Также в 2012 году Кайгулов арендовал земельный участок на улице Артема и начал продавать квартиры в еще не существующем девятиэтажном доме, хотя не имел разрешительных документов на строительство жилья.