Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Украинский чиновник: В Крыму вообще не было украинского языка
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
09:46 (мск), источник: АиФ Уфа

Обманутые дольщики в Башкирии объявили бессрочную голодовку

Они требуют исполнения обязательств со стороны застройщика.

Обманутые дольщики фирм «Башстрой» и «Башхимремонт» 23 октября в городе Стерлитамаке обещали начать бессрочную голодовку. Об этом сообщается в группе дольщиков в соцсети.

Они сообщили, что 50 дольщиков будут протестовать «против незаконного бездействия властей республики, очередного обмана со стороны правительства РБ и администрации Стерлитамака».

По их мнению, предложенная правительством мера, которая предусматривает, что строить для дольщиков дома будут инвесторы взамен льготных условий (в виде возможности для застройщиков без торгов получать земельные участки), не жизнеспособна.

«В Стерлитамаке ни один застройщик не станет добровольно брать на себя обузу в виде пострадавших граждан, поскольку гораздо проще выкупать земельные участки для строительства многоквартирных домов на торгах, чем связываться с проблемой, под названием обманутые дольщики», — уверены дольщики.

Дольщики считают, что надо реализовать предложение, которое они внесли ещё в прошлом году.

«Есть земельный участок, который мы нашли два года назад и приняли меры к формированию из него 9 самостоятельных участков, и их постановке на кадастровый учёт. Есть застройщик в виде некоммерческой организации (НО “ФРЖС РБ” — прим.), созданной органами власти республики в том числе для решения проблем обманутых дольщиков. И есть право требования дольщиков к недобросовестному застройщику. Некоммерческая организация строит на двух земельных участках два многоквартирных дома для дольщиков, а остальные семь использует по своему усмотрению и забирает себе права требования к ООО “Башстрой”. И, проблема решена!», — предлагают свой вариант дольщики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в прошлом году городской суд Салавата приговорил экс-директора строительных компаний «Башхимремонт» и «БашСтрой» Радика Кайгулова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. На протяжении четырех лет, с 2010 по 2014 годы, Кайгулов заключал со своими клиентами договоры купли-продажи квартир, находящихся в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе.

При этом он не имел права на их продажу — возведением домов занимались другие компании. Также в 2012 году Кайгулов арендовал земельный участок на улице Артема и начал продавать квартиры в еще не существующем девятиэтажном доме, хотя не имел разрешительных документов на строительство жилья.

Всего от рук злоумышленника пострадали больше 150 человек, которые отдали ему за «квартиры мечты» в общей сложности больше 190 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь