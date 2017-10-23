Синоптики пообещали воронежцам дождь со снегом
В Воронеже в ближайшие дни ожидается изменение погоды — синоптики пообещали горожанам сначала заморозки, а потом дождь со снегом при плюсовой температуре.
В Воронеже в ближайшие дни ожидается изменение погоды — синоптики пообещали горожанам сначала заморозки, а потом дождь со снегом при плюсовой температуре.
Так, утром во вторник в Воронеже будет около 1 градуса мороза, облачно с прояснениями. Днем потеплеет до +3°C, пасмурно, но без осадков. К вечеру вновь станет холоднее на 1 — 2 градуса.
В ночь со вторника на среду будет от 0 °C до +1°C, осадков
Ночью в четверг облачно с прояснениями, столбик термометра вновь опустится до отметки -1°C. Утром около 2 градусов ниже нуля, днем от +2°C до +4°C. К вечеру температура существенно не изменится, при этом пойдет дождь со снегом, который не прекратится и ночью при температуре около 1 градуса выше нуля.
Утром в пятницу потеплеет до +3°C, ожидается дождь, который будет идти до позднего вечера. В дневные часы температура будет держаться на уровне +6°C, к вечеру похолодает на 1−2 градуса, а ночью вновь пойдет мокрый снег.
Погода в выходные также вряд ли порадует воронежцев — согласно прогнозам синоптиков к концу недели в город придет настоящий снегопад. Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье будет опубликован на портале 36on.ru в пятницу, 27 октября.