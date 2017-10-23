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09:50 (мск), источник: 36on.ru

Синоптики пообещали воронежцам дождь со снегом

В Воронеже в ближайшие дни ожидается изменение погоды — синоптики пообещали горожанам сначала заморозки, а потом дождь со снегом при плюсовой температуре.

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Источник: Агентство «Москва»

Так, утром во вторник в Воронеже будет около 1 градуса мороза, облачно с прояснениями. Днем потеплеет до +3°C, пасмурно, но без осадков. К вечеру вновь станет холоднее на 1 — 2 градуса.

В ночь со вторника на среду будет от 0 °C до +1°C, осадков по-прежнему не ожидается. Утром — до 2 градусов мороза и вновь пасмурно. В дневные часы около +3°C, вечером снова похолодает до +1°C.

Ночью в четверг облачно с прояснениями, столбик термометра вновь опустится до отметки -1°C. Утром около 2 градусов ниже нуля, днем от +2°C до +4°C. К вечеру температура существенно не изменится, при этом пойдет дождь со снегом, который не прекратится и ночью при температуре около 1 градуса выше нуля.

Утром в пятницу потеплеет до +3°C, ожидается дождь, который будет идти до позднего вечера. В дневные часы температура будет держаться на уровне +6°C, к вечеру похолодает на 1−2 градуса, а ночью вновь пойдет мокрый снег.

Погода в выходные также вряд ли порадует воронежцев — согласно прогнозам синоптиков к концу недели в город придет настоящий снегопад. Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье будет опубликован на портале 36on.ru в пятницу, 27 октября.

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Синоптики пообещали воронежцам дождь со снегом
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