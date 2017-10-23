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09:59 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Ново-Вокзальной вернули двустороннее движение

На прошлой неделе многие самарцы заметили, что на участке улицы Ново-Вокзальной между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой убрали знаки «Одностороннее движение».

Источник: Pro Город Самара

Официально это никто не подтверждал, поэтому на дороге часто происходили «стычки». Однако как сегодня, 23 октября, сообщил порталу ProGorodSamara.ru источник в правоохранительных органах, улице Ново-Вокзальной действительно вернули двустороннее движение.

Что касается улицы Аминева, с которой тоже «исчезли» знаки, пока подтверждения об изменении там схемы движения нет.

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