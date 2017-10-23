В Самаре на улице Ново-Вокзальной вернули двустороннее движение
На прошлой неделе многие самарцы заметили, что на участке улицы
На прошлой неделе многие самарцы заметили, что на участке улицы
Официально это никто не подтверждал, поэтому на дороге часто происходили «стычки». Однако как сегодня, 23 октября, сообщил порталу ProGorodSamara.ru источник в правоохранительных органах, улице
Что касается улицы Аминева, с которой тоже «исчезли» знаки, пока подтверждения об изменении там схемы движения нет.