Жителей Молдовы предупреждают о штрафах за сжигание листвы
Экологическая инспекция продолжает регистрировать множество случаев сжигания сухих листьев, вопреки тому, что подобное действие ощутимо наносит вред экологии и может привести к пожарам.
Экологическая инспекция продолжает регистрировать множество случаев сжигания сухих листьев, вопреки тому, что подобное действие ощутимо наносит вред экологии и может привести к пожарам.
Инспекция продолжает проводить проверки и наказывать провинившихся. Сообщается, что подобное решение избавиться от листвы теперь обойдется нарушителям в круглую сумму.
«Загрязнение воздуха — проблема, важная для всех. Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост», — сказал глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ, пишет rtr.md.