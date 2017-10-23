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09:56 (мск), источник: Actualitati.md

Жителей Молдовы предупреждают о штрафах за сжигание листвы

Экологическая инспекция продолжает регистрировать множество случаев сжигания сухих листьев, вопреки тому, что подобное действие ощутимо наносит вред экологии и может привести к пожарам.

Источник: Actualitati.md

Инспекция продолжает проводить проверки и наказывать провинившихся. Сообщается, что подобное решение избавиться от листвы теперь обойдется нарушителям в круглую сумму.

Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических — от четырех с половиной до девяти тысяч леев.

«Загрязнение воздуха — проблема, важная для всех. Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост», — сказал глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ, пишет rtr.md.

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