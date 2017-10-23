Жителей Молдовы предупреждают о штрафах за сжигание листвы

Инспекция продолжает проводить проверки и наказывать провинившихся. Сообщается, что подобное решение избавиться от листвы теперь обойдется нарушителям в круглую сумму.

Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических — от четырех с половиной до девяти тысяч леев.